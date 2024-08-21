Шторм-новости СВО: Заход в Мариновку, скопление войск ВСУ под Одессой, ситуация на 21 августа Уничтожение мостов в Курской области не спасёт ВСУ, в августе сил у Украины на штурмы больше не будет, Армия России продолжает освобождать сёла Донбасса — подробнее в дайджесте Life.ru. 20 августа, 21:11 Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Нона-СВК". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Армия России шагает по Донбассу, наблюдая, как рушится фронт ВСУ. Сейчас наши войска в зоне СВО заходят в Мариновку, ранее было освобождено девять пунктов практически за неделю. В это время параллельно идёт сжигание резервов в Курской области: украинских штурмовиков сменяют подразделения закрепления, которые уничтожаются нашими ВС РФ так же, как и ДРГ. В это время в Одесской области наблюдается скопление украинских резервов. Вероятно, для следующего удара.

Курская область, 21 августа

Российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области. В то же время Министерство обороны России отмечает, что "подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Конопелька".

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Согласно информации телеграм-канала "Военная хроника", четвёртые сутки ВС РФ отбивают накаты на Коренево: "Сюда ВСУ постоянно перебрасывают танки для огневой поддержки пехоты, засевшей, как "лесные братья", в посадках вдоль дороги Рыльск – Коренево – Суджа". Заскочить украинские боевики пытаются с востока и запада, но нарываются на расчёты ПТУР и артиллерию. Без взятия посёлка для ВСУ невозможен дальнейший удар на Рыльск, который, похоже, остаётся одной из главных целей операции в Курской области, поэтому бои здесь продолжатся до тех пор, пока наступательный потенциал ВСУ не будет утрачен. В Глушковском районе, где ВСУ незадолго до этого уничтожили три автомобильных моста, активности пока не наблюдается. Стало понятно, что достать Рыльск, Льгов и другие пункты у ВСУ не получится.

Боевики киевского режима пытаются изолировать 480-километровую зону в Курской области, и для этого они уничтожают мосты. Однако наши военные сразу же возводят понтонные переправы. На этом фоне всё чаще звучат заявления разного рода западных аналитиков, что киевский режим уничтожает сам себя, потратив на данную авантюру резервы живой силы и технику. Как сообщает Минобороны РФ, ВСУ за время боёв на Курском направлении потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.

Однако военкоры напоминают, что, "учитывая любовь Сырского к самоубийственным операциям (фланги Артёмовска и Крынки не забыли ещё?), продолжаться это будет до последнего вэсэушника и даже перспектива окружения и/или полного уничтожения никого на той стороне не трогает".

Донецкая Народная Республика (ДНР), 21 августа

На Покровском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР) наши военные продолжают успешное наступление. Группировка войск "Центр" генерала Мордвичёва продолжает прорыв фронта, за прошлые сутки освободив сразу пять населённых пунктов, а теперь перерезав трассу Е30 и почти заняв Мариновку. Украинские боевики пишут о новых прорывах российских войск в Донецкой области и публикуют свои карты: "Покровское направление: именно так выглядит ад! Русские смогли перерезать трассу М30 (участок Е50) и вышли в район АЗС. Продолжаются накаты на террикон!"

— Нью-Йорк официально освобождён. Согласно законам ДНР, с сего дня город снова называется Новгородское, — напоминает военный эксперт Борис Рожин. Стратегически важный логистический узел избавит в Донецкой Народной Республике от постоянных обстрелов многострадальную Горловку и позволит нашим военным продвинуться к пути подвоза снабжения ВСУ — трассе Покровск – Константиновка.

Бронегруппа тульских десантников уничтожила миномётный расчёт и пехоту ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Как сообщает Министерство обороны России на своём официальном канале, бронегруппы на боевых машинах десанта четвёртого поколения БМД-4М поддерживают наступающих штурмовиков огнём с закрытых огневых позиций. В опорном пункте ВСУ находились миномётный расчёт и укрытая группа пехоты до пяти человек. Получив цель, десантники выдвинулись на заранее подготовленные позиции и открыли огонь по заданным координатам. Операторы БПЛА корректировали огонь боевой машины. Когда бронегруппа отработала назначенные цели, на захват опорного пункта выдвинулись штурмовики. Они заняли опорник, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления.

Посёлок городского типа Кирово (Пивничное, на русском — Северное) на Торецком направлении полностью освобождён и зачищен от ВСУ. Это в очередной раз демонстрирует, что не оправдался вероятный расчёт киевских главарей на то, что Россия ослабит своё давление в Донбассе из-за попытки вторгнуться в Курскую область. Напротив, темп не только сохранился, но и увеличился, судя по количеству освобождаемых за последнее время населённых пунктов.

Одесская область, 21 августа

Военнослужащие диверсионно-разведывательного отряда во время штурма позиций в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Александр Река

Враг концентрирует довольно заметные силы в Одесской области численностью до двух бригад. 154-я ОМБр нарастила состав до 5000 человек личного состава. Продолжают прибывать пополнения в состав Корпуса морской пехоты Украины как в живой силе, так и технике. Только за последнюю неделю доставлено свыше 40 скоростных лодок и иных плавсредств. В совокупности с ранее поставленными общее количество плавсредств составляет до 150 лодок и катеров различных типов общей вместимостью до 1500 человек в полной боевой экипировке, сообщают авторы телеграм-канала "НгП раZVедка", добавляя, что до 30% всех артиллерийских боеприпасов, поступающих ВСУ, направляются в группировку войск "Таврия". То есть противник создаёт запасы БК для начала активных действий. Авторы делают вывод, что вероятна атака в направлении Кинбурнской косы, Тендровского залива и Железного Порта.

Стоит отметить, что среднесуточные потери киевского режима в августе впервые превысили 2000 боевиков. При сохранении данной тенденции уже в августе общее количество потерь вооружённых формирований киевского режима будет в диапазоне 62–65 тысяч человек, продолжая расти.

Авторы Константин Стригунов