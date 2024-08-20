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20 августа, 16:08

Находящийся под следствием генерал Попов допустил возвращение в зону СВО

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, готов вернуться в зону спецоперации (СВО). Об этом он рассказал после заседания суда, пишет Mash.

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов допустил возвращение в зону СВО. Видео © Telegram/Mash

"Зовут — иди, не зовут — не напрашивайся", — шутливо пояснил генерал-майор.

С предложением отправить Попова в Курскую область до этого выступали общественники. А сам генерал-майор уточнил, что готов пойти на СВО, если командование ВС России будет нуждаться в его помощи.

Следователи отказались расследовать дело о поддельной подписи генерала Попова
Следователи отказались расследовать дело о поддельной подписи генерала Попова

Напомним, что Иван Попов был арестован в конце мая по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне СВО на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально генерал-майора закрыли в изоляторе, но потом отпустили под домашний арест. 7 августа суд отказал обвиняемому в изменении срока меры пресечения.

Дарья Нарыкова
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