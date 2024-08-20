Находящийся под следствием генерал Попов допустил возвращение в зону СВО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, готов вернуться в зону спецоперации (СВО). Об этом он рассказал после заседания суда, пишет Mash.

С предложением отправить Попова в Курскую область до этого выступали общественники. А сам генерал-майор уточнил, что готов пойти на СВО, если командование ВС России будет нуждаться в его помощи.