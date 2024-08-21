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21 августа, 08:45

Россия напомнила американцам об оружии, способном достать до США из любой точки Земли

Депутат Шеремет: РФ даст зеркальный ответ на поставки ВСУ дальнобойных ракет

Россия даст зеркальный ответ в случае передачи Украине от США дальнобойных ракет. Однако Москва не заинтересована в эскалации конфликта, заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

"Власти США должны помнить, что Россия не заинтересована в дальнейшем нагнетании военной эскалации на планете, но она всегда готова на любые агрессивные действия дать исчерпывающий зеркальный ответ", — указал парламентарий в беседе с ТАСС.

Шеремет добавил, что Вашингтон в случае поставки на Украину крылатых ракет JASSM автоматически станет спонсором терроризма и соучастником убийства россиян. По его словам, США в последнем десятилетии постоянно нарушают международный законы и правила, вмешиваются в дела других стран.

Шеремет подчеркнул, что у Вашингтона много врагов, желающих заполучить произведённое в РФ дальнобойное летальное оружие, которое может "достать до США из любой точки планеты".

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А ранее Life.ru писал, что США считают "полезной" легализацию ударов по территории России своим оружием. Однако полного карт-бланша ВСУ пока так и не получили — Пентагон всё ещё ограничивает географию применения своих ракет. Тем не менее условия США неоднократно претерпевали смягчение. А в июле Пентагон допустил отмену запрета для ВСУ на удары ATACMS вглубь России. В Госдепе же заявили, что США тайно обсуждают с Украиной применение указанных ракет для ударов по РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Дарья Нарыкова
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