Россия напомнила американцам об оружии, способном достать до США из любой точки Земли

Россия даст зеркальный ответ в случае передачи Украине от США дальнобойных ракет. Однако Москва не заинтересована в эскалации конфликта, заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

"Власти США должны помнить, что Россия не заинтересована в дальнейшем нагнетании военной эскалации на планете, но она всегда готова на любые агрессивные действия дать исчерпывающий зеркальный ответ", — указал парламентарий в беседе с ТАСС.

Шеремет добавил, что Вашингтон в случае поставки на Украину крылатых ракет JASSM автоматически станет спонсором терроризма и соучастником убийства россиян. По его словам, США в последнем десятилетии постоянно нарушают международный законы и правила, вмешиваются в дела других стран.