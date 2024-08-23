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23 августа, 03:31

Харрис приняла номинацию от Демпартии и уколола Трампа

Харрис приняла номинацию на пост президента США от демократов на съезде партии

Камала Харрис. Обложка © Flickr / The White House

Камала Харрис. Обложка © Flickr / The White House

Вице-президент США Камала Харрис объявила, что принимает номинацию Демократической партии на пост главы Белого дома для участия в намеченных на ноябрь выборах. Своим заявлением политик подытожила общенациональный съезд фракции на арене United Center в Чикаго, который продолжается с понедельника.

«Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США», — сообщила Харрис.

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Также Харрис не преминула упрекнуть оппонента в лице Дональда Трампа, обвинив его в намерении добиться тюремного заключения для политических соперников.

«Подумайте, что он собирается сделать, если власть снова достанется ему. Подумайте о его явном намерении освободить экстремистов, напавших на сотрудников правоохранительных органов в Капитолии, о его явном намерении посадить в тюрьму журналистов, своих политических оппонентов и всех, кого он считает врагом», — заявила Харрис.

Напомним, что демократы официально выбрали Харрис кандидатом на пост главы государства 20 августа. В случае победы политика её вице-президентом станет губернатор Миннесоты Тим Уолц. Впрочем, Дональд Трамп сомневается в успехе соперницы. Прогнозы республиканца не беспочвенны — организованная Илоном Маском репетиция выборов завершилась его уверенной победой.

Илья Пушкарев
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