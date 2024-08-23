Харрис приняла номинацию от Демпартии и уколола Трампа

Вице-президент США Камала Харрис объявила, что принимает номинацию Демократической партии на пост главы Белого дома для участия в намеченных на ноябрь выборах. Своим заявлением политик подытожила общенациональный съезд фракции на арене United Center в Чикаго, который продолжается с понедельника.

Также Харрис не преминула упрекнуть оппонента в лице Дональда Трампа, обвинив его в намерении добиться тюремного заключения для политических соперников.

«Подумайте, что он собирается сделать, если власть снова достанется ему. Подумайте о его явном намерении освободить экстремистов, напавших на сотрудников правоохранительных органов в Капитолии, о его явном намерении посадить в тюрьму журналистов, своих политических оппонентов и всех, кого он считает врагом», — заявила Харрис.