В Ульяновске арестована квартира фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

По решению суда квартира одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестована. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Как пояснили собеседники в разговоре с РИА «Новости», жильё площадью 63 квадратных метра находится в Ульяновске. Её кадастровая стоимость составляет — 1,8 миллиона рублей. Однако после ареста квартиру запрещено продавать, а также использовать в любых иных сделках с недвижимостью.