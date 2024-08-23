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23 августа, 08:36

В Ульяновске арестована квартира фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

По решению суда квартира одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестована. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Как пояснили собеседники в разговоре с РИА «Новости», жильё площадью 63 квадратных метра находится в Ульяновске. Её кадастровая стоимость составляет — 1,8 миллиона рублей. Однако после ареста квартиру запрещено продавать, а также использовать в любых иных сделках с недвижимостью.

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Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Российские следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Прошлым летом Крымский мост атаковали вновь: два украинских надводных беспилотника повредили дорожное полотно. В результате атаки под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PanuShot

Мария Любицкая
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