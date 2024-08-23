Меркачёва раскрыла, что такое дисциплинарная комиссия, во время которой захватили заложников в ИК-19

В 2024 году в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области уже случалось чрезвычайное происшествие. Одного из осуждённых обнаружили мёртвым. По имеющейся информации, он покончил с собой. В таком случае в колонии работает дисциплинарная комиссия. Подобное мероприятие проводили и в этот раз, когда заключённые напали на сотрудников и взяли их в заложники, рассказала член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва.

«Дисциплинарная комиссия есть в каждом (исправительном, — прим. Life.ru) учреждении, начальник отряда обычно там присутствует, заместитель начальника учреждения, ещё несколько сотрудников. И на этой дисциплинарной комиссии решается вопрос о вынесении наказания осуждённому, который плохо себя вёл», — рассказала Меркачёва в беседе с радио Sputnik.

По её словам, комиссия также решает, признавать ли конкретного осуждённого злостным нарушителем или дать ему второй шанс.

Также по решению комиссии заключённого могут направить в штрафной изолятор. Осуждённые боятся данной инстанции как огня, поделилась Меркачёва. Чаще всего при этом рассматриваются дела сразу нескольких нарушителей, чтобы сэкономить время и быстро вынести решение по факту проступка. При этом в одном помещении может находиться вплоть до десяти человек.