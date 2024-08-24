По делу о теракте на Крымском мосту арестованы трейлер, участок и помещения

Суд арестовал имущество одного из фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, следует из материалов производства. Речь идёт о земельном участке площадью 1,5 тысячи квадратных метров и двух нежилых помещениях.

Также под арест попал трейлер, выпущенный в 2022 году. Как пишет РИА "Новости", отныне его нельзя ни продать, ни подарить.