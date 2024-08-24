По делу о теракте на Крымском мосту арестованы трейлер, участок и помещения
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov
Суд арестовал имущество одного из фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, следует из материалов производства. Речь идёт о земельном участке площадью 1,5 тысячи квадратных метров и двух нежилых помещениях.
Также под арест попал трейлер, выпущенный в 2022 году. Как пишет РИА "Новости", отныне его нельзя ни продать, ни подарить.
Напомним, 23 августа стало известно об аресте недвижимости одного из фигурантов теракта на Крымском мосту. Квартира площадью 63 "квадрата" находится в Ульяновске и её кадастровая стоимость составляет 1,8 миллиона рублей.
Напомним, 8 октября 2022 году на Крымскому мосту подорвался грузовик, начинённый взрывчаткой. Два автомобильных пролёта оказались разрушены, позднее их восстановили. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что за терактом стоит Киев. Уже летом 2023 года Украина вновь попыталась уничтожить мост, но уже с помощью двух надводных беспилотников. Они повредили дорожное полотно. Погибли два человека — супружеская пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь осталась сиротой.