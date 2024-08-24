Пострадавшие при захвате сотрудники ИК-19 находятся в тяжёлом состоянии
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), пострадавшие при захвате заложников в волгоградской ИК-19, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам сообщил представитель областного Управления ведомства.
"Пострадавшие в тяжелом состоянии", — сказал собеседник РИА "Новости".
Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. ФСИН опровергало некоторые фейки, связанные с инцидентом.
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