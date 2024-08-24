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24 августа, 07:43

Пострадавшие при захвате сотрудники ИК-19 находятся в тяжёлом состоянии

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), пострадавшие при захвате заложников в волгоградской ИК-19, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам сообщил представитель областного Управления ведомства.

"Пострадавшие в тяжелом состоянии", — сказал собеседник РИА "Новости".

Пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН перевели в больницы Волгограда
Пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН перевели в больницы Волгограда

Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. ФСИН опровергало некоторые фейки, связанные с инцидентом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Матвей Константинов
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