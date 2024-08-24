Бежавший в Минск польский экс-судья объяснил новые обвинения расследованием о торговле детьми
Экс-судья Шмидт: Новые обвинения выдвинули после материала о торговле детьми
Польский судья Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске. Обложка © Telegram / Tomasz Szmydt / Томаш Шмидт
Бежавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт заявил, что новые обвинения в его адрес неспроста появились после публикации о торговле детьми в Польше. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
«Недавно я опубликовал в социальной сети X материал, свидетельствующий, что в Польше может иметь место торговля детьми. Всё это происходит под прикрытием действующего законодательства. Пострадали не только поляки, но и русские, и украинцы. Реакции в Польше долго ждать не пришлось», — написал Шмидт.
Экс-судья напомнил, что по обвинению в шпионаже против него сформировано два ордера на арест — национальный и действующий на территории всего ЕС. Он подчеркнул, что нервная реакция польской прокуратуры последовала сразу же после поднятой им деликатной темы.
Напомним, 6 мая Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. Он дал пресс-конференцию в Минске, на которой выразил несогласие с политикой и действиями Варшавы. По его словам, польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. В ответ на заявления судьи МИД Польши объявил его предателем, а прокуратура завела против него дело о шпионаже. Кроме того, Шмидта уволили и объявили в розыск.