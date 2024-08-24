Бежавший в Минск польский экс-судья объяснил новые обвинения расследованием о торговле детьми

Бежавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт заявил, что новые обвинения в его адрес неспроста появились после публикации о торговле детьми в Польше. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

«Недавно я опубликовал в социальной сети X материал, свидетельствующий, что в Польше может иметь место торговля детьми. Всё это происходит под прикрытием действующего законодательства. Пострадали не только поляки, но и русские, и украинцы. Реакции в Польше долго ждать не пришлось», — написал Шмидт.