Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 14:55

Бежавший в Минск польский экс-судья объяснил новые обвинения расследованием о торговле детьми

Экс-судья Шмидт: Новые обвинения выдвинули после материала о торговле детьми

Польский судья Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске. Обложка © Telegram / Tomasz Szmydt / Томаш Шмидт

Польский судья Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске. Обложка © Telegram / Tomasz Szmydt / Томаш Шмидт

Бежавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт заявил, что новые обвинения в его адрес неспроста появились после публикации о торговле детьми в Польше. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

«Недавно я опубликовал в социальной сети X материал, свидетельствующий, что в Польше может иметь место торговля детьми. Всё это происходит под прикрытием действующего законодательства. Пострадали не только поляки, но и русские, и украинцы. Реакции в Польше долго ждать не пришлось», — написал Шмидт.

Экс-судья напомнил, что по обвинению в шпионаже против него сформировано два ордера на арест — национальный и действующий на территории всего ЕС. Он подчеркнул, что нервная реакция польской прокуратуры последовала сразу же после поднятой им деликатной темы.

Бежавший в Минск польский судья раскрыл планы Запада по второму фронту против России
Бежавший в Минск польский судья раскрыл планы Запада по второму фронту против России

Напомним, 6 мая Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. Он дал пресс-конференцию в Минске, на которой выразил несогласие с политикой и действиями Варшавы. По его словам, польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. В ответ на заявления судьи МИД Польши объявил его предателем, а прокуратура завела против него дело о шпионаже. Кроме того, Шмидта уволили и объявили в розыск.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Польша
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров