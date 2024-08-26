Вы не понимаете, это другое: New York Times подловили на двойных стандартах по аресту Дурова

Разница в реакции США на недавний арест российского предпринимателя Павла Дурова во Франции и его отъезд из РФ в 2014-м году явно видна и очень показательна. Об этом в личном телеграм-канале написал бывший пресс-секретарь основателя мессенджера, пиарщик Георгий Лобушкин, недавно дававший комментарий по поводу случившегося американскому изданию The New York Times.

Он сказал, что ничего нового в материале газеты нет: сведения о биографии Дурова и самом аресте с мнением ряда спикеров, включая самого Лобушкина, с которым журналист издания связался через Telegram. При этом из достаточно подробного комментария NYT взяло в материал лишь одно предложение: «Это чудовищная атака на свободу слова во всем мире», никак не отразив в тексте сделанный Лобушкиным акцент на том, что без участия властей Штатов в этой ситуации точно не обошлось.