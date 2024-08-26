Вы не понимаете, это другое: New York Times подловили на двойных стандартах по аресту Дурова
Экс-пресс-секретарь Дурова сравнил реакцию СМИ США на его арест и отъезд из РФ
Основатель Telegram Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov
Разница в реакции США на недавний арест российского предпринимателя Павла Дурова во Франции и его отъезд из РФ в 2014-м году явно видна и очень показательна. Об этом в личном телеграм-канале написал бывший пресс-секретарь основателя мессенджера, пиарщик Георгий Лобушкин, недавно дававший комментарий по поводу случившегося американскому изданию The New York Times.
Он сказал, что ничего нового в материале газеты нет: сведения о биографии Дурова и самом аресте с мнением ряда спикеров, включая самого Лобушкина, с которым журналист издания связался через Telegram. При этом из достаточно подробного комментария NYT взяло в материал лишь одно предложение: «Это чудовищная атака на свободу слова во всем мире», никак не отразив в тексте сделанный Лобушкиным акцент на том, что без участия властей Штатов в этой ситуации точно не обошлось.
«На большее я не сильно рассчитывал, поэтому норм. Но вообще сухая реакция американских рупоров демократии и свободословия весьма показательна. Нашёл реакцию того же New York Times на события, из-за которых Дуров покинул Родину в 2014-м. Тот материал содержит куда больше авторских оценок: в РФ давление правительства, контроль за интернетом и другие яркие эпитеты о страшной России. Ну, вы сами всё понимаете. Это другое», — резюмировал экс-пресс-секретарь Дурова.
Напомним, что Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, обвинив в отказе сотрудничать с французскими правоохранительными органами и соучастии в ряде тяжких преступлений, который совершались с использованием Telegram, в частности торговлю наркотиками. В совокупности предприниматель может получить до 20 лет тюрьмы. А в Еврокомиссии ситуацию комментировать отказались, назвав её национальным делом Франции и предложив адресовать вопросы властям республики. Впрочем, в МИД страны «дипломатично» ушли от ответа, заявив, что не хотели бы своими комментариями помешать работе правоохранителей. Эту невиданную скромность отметила официальный спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, напомнившая, что ранее французские коллеги не стесняли себя даже в том, чтобы давать оценки вердиктам Международного суда ООН. Пока что известно, что Дурову продлили срок содержания под стражей на двое суток, на сегодня анонсировано официальное заявление прокуратуры Франции.