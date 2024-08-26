СМИ напомнили, за что Дуров получил французское гражданство
СМИ: Дуров получил гражданство Франции за вклад в развитие страны
Миллиардер Павел Дуров взял имя "Поль" и фамилию "дю Ров", когда получал французский паспорт. При этом страна предоставила создателю известной социальной сети гражданство за вклад в развитие государства, в том числе в её международные экономические отношения, напомнили местные СМИ.
По данным источников, достаточно сложно получить гражданство на таких основаниях, однако особо талантливым это удаётся. Так, французские журналисты припомнили, что таким образом в стране укоренился основатель мессенджера Snapchat, предприниматель из США Эван Шпигель.
Как рассказал источник, приближённый к Дурову, миллиардер решил получить гражданство для более широких возможностей в ведении бизнеса. В пресс-службе Telegram отметили, что Дуров получил паспорт абсолютно законно и ему не давали каких-то преференций, пишет РИА «Новости».
Напомним, Дурова арестовали в парижском аэропорту 24 августа, ему грозит до 20 лет. Сегодня полиция Франции озвучила обвинения, ему вменяют отказ сотрудничать с местным правоохранителям. Позже в прокуратуре отметили, что срок задержания предпринимателя истекает 28 августа. Известно, что бизнесмену предъявили обвинение в 12 преступлениях.
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