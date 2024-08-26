СМИ напомнили, за что Дуров получил французское гражданство

Миллиардер Павел Дуров взял имя "Поль" и фамилию "дю Ров", когда получал французский паспорт. При этом страна предоставила создателю известной социальной сети гражданство за вклад в развитие государства, в том числе в её международные экономические отношения, напомнили местные СМИ.

По данным источников, достаточно сложно получить гражданство на таких основаниях, однако особо талантливым это удаётся. Так, французские журналисты припомнили, что таким образом в стране укоренился основатель мессенджера Snapchat, предприниматель из США Эван Шпигель.