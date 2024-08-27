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Регион
27 августа, 14:07

США изменили начинку систем РЭБ на F-16 специально для ВВС Украины

Военные из США, Норвегии и Дании модернизировали системы РЭБ на F-16 для Киева

Американские военные инженеры совместно с датскими и норвежскими специалистами несколько изменили механизм работы систем радиоэлектронной борьбы в самолётах F-16, переданных украинской армии, следует из заявления 35-го крыла армии США.

«Для эффективной интеграции F-16 в украинские ВВС его подсистемы РЭБ требовали перепрограммирования. 68-я эскадрилья РЭБ приняла этот вызов лицом к лицу, учитывая его приоритетность для США и наших партнёров», — сказано в тексте.

По словам военных, установленные на F-16 системы РЭБ требовалось немного подкрутить, поскольку они не соответствовали требованиям. Модернизированный вариант протестировали в «лаборатории страны-партнёра» вместе с «товарищами по коалиции».

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В конце июля Украина таки получила долгожданные истребители в количестве 10 штук, а не так давно над зоной спецоперации впервые залетали американские F-16. Возможно, переделанные системы РЭБ помогут этим истребителям прожить подольше, однако ранее ВС РФ разнесли несколько таких самолётов в Ивано-Франковске из-за ошибки украинского командования. Кроме того, оружие российской армии тоже постоянно модернизируют инженеры. Так, ранее были улучшены ракеты призванные противодействовать «шестнадцатым».

Обложка ©

ТАСС / IMAGO/News Images

Владимир Озеров
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