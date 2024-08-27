США изменили начинку систем РЭБ на F-16 специально для ВВС Украины

Американские военные инженеры совместно с датскими и норвежскими специалистами несколько изменили механизм работы систем радиоэлектронной борьбы в самолётах F-16, переданных украинской армии, следует из заявления 35-го крыла армии США.

«Для эффективной интеграции F-16 в украинские ВВС его подсистемы РЭБ требовали перепрограммирования. 68-я эскадрилья РЭБ приняла этот вызов лицом к лицу, учитывая его приоритетность для США и наших партнёров», — сказано в тексте.