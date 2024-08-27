КС Грузии назначил дату заседания по иску президента против закона об иноагентах

Конституционный суд Грузии определился с датой первого заседания по коллективному иску президента страны Саломе Зурабишвили, 38 оппозиционных депутатов, ряда НПО и СМИ против скандального закона об иностранных агентах. Заслушать аргументы сторон служители Фемиды планируют 29 августа.

Всего истцов 122. Они уверены, что принятое парламентом нововведение нарушает 78-ю статью Конституции республики, которая гласит о необходимости принимать все возможные меры для скорейшей интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз. Закон об иноагентах же лишь сближает Тбилиси с Москвой, сетуют недовольные.