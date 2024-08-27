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27 августа, 19:04

КС Грузии назначил дату заседания по иску президента против закона об иноагентах

Здание Конституционного суда Грузии в Батуми. Обложка © Constitutional Court of Georgia

Здание Конституционного суда Грузии в Батуми. Обложка © Constitutional Court of Georgia

Конституционный суд Грузии определился с датой первого заседания по коллективному иску президента страны Саломе Зурабишвили, 38 оппозиционных депутатов, ряда НПО и СМИ против скандального закона об иностранных агентах. Заслушать аргументы сторон служители Фемиды планируют 29 августа.

Всего истцов 122. Они уверены, что принятое парламентом нововведение нарушает 78-ю статью Конституции республики, которая гласит о необходимости принимать все возможные меры для скорейшей интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз. Закон об иноагентах же лишь сближает Тбилиси с Москвой, сетуют недовольные.

Президент Грузии подала иск в Конституционный суд против закона об иноагентах
Президент Грузии подала иск в Конституционный суд против закона об иноагентах

Напомним, что парламент Грузии принял скандальный закон об иностранных агентах 14 мая. Этому событию предшествовали массовые протесты, которые заканчивались стычками с полицией. Президент пыталась помешать нововведению и наложила на него вето, но депутаты смогли обойти ограничение. Нормативный акт вступил в силу 3 июня.

Илья Пушкарев
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