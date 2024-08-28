«Можем дотянуться»: Российский боец назвал истинную цель удара возмездия по Украине

Один из мощнейших ударов по военным объектам на территории Украины, который был нанесён ранним утром 26 августа, призван напомнить Киеву о возможностях российской Армии. Такое заявление в беседе с РИА «ФедералПресс» сделал военнослужащий ВС РФ по имени Александр.