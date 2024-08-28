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28 августа, 02:11

«Можем дотянуться»: Российский боец назвал истинную цель удара возмездия по Украине

Боец ВС РФ назвал удар возмездия напоминанием Киеву о возможностях России

Один из мощнейших ударов по военным объектам на территории Украины, который был нанесён ранним утром 26 августа, призван напомнить Киеву о возможностях российской Армии. Такое заявление в беседе с РИА «ФедералПресс» сделал военнослужащий ВС РФ по имени Александр.

«Поражённые цели не влияют на инфраструктуру и производственные мощности Украины. Здесь больше моральный фактор — Киеву лишний раз напомнили, что можем дотянуться», — выразил уверенность боец.

За Курскую область: Что известно об ударах возмездия по Украине
За Курскую область: Что известно об ударах возмездия по Украине

Напомним, что Армия России нанесла по Украине удар возмездия в отместку за Курскую область, погрузив Незалежную в блэкаут. Киев назвал атаку одной из самых мощных, сообщив о сотнях выпущенных ракет и беспилотников. Результативные прилёты обнажили слабое место ВСУ — отсутствие эшелонированной ПВО, уверены за рубежом.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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