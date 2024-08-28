«Можем дотянуться»: Российский боец назвал истинную цель удара возмездия по Украине
Боец ВС РФ назвал удар возмездия напоминанием Киеву о возможностях России
Один из мощнейших ударов по военным объектам на территории Украины, который был нанесён ранним утром 26 августа, призван напомнить Киеву о возможностях российской Армии. Такое заявление в беседе с РИА «ФедералПресс» сделал военнослужащий ВС РФ по имени Александр.
«Поражённые цели не влияют на инфраструктуру и производственные мощности Украины. Здесь больше моральный фактор — Киеву лишний раз напомнили, что можем дотянуться», — выразил уверенность боец.
Напомним, что Армия России нанесла по Украине удар возмездия в отместку за Курскую область, погрузив Незалежную в блэкаут. Киев назвал атаку одной из самых мощных, сообщив о сотнях выпущенных ракет и беспилотников. Результативные прилёты обнажили слабое место ВСУ — отсутствие эшелонированной ПВО, уверены за рубежом.
VK / Минобороны России