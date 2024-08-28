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Дурова не освободили, его продолжают допрашивать в Париже

Прокуратура Парижа заявила, что Дуров по-прежнему находится на допросе у судьи

28 августа, 16:33
Павел Дуров. Обложка © VK / Павел Дуров

Павел Дуров. Обложка © VK / Павел Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров до сих пор допрашивается следственным судьёй, который впоследствии примет решение о предъявлении ему официального обвинения. Дуров пока не отпущен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.

«Нет», — коротко ответил собеседник агентства на вопрос о том, был ли предприниматель выпущен на свободу.

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Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Среди возможных обвинений — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Сегодня Дуров был временно освобождён из-под стражи для допроса и предъявления обвинения. Французская оппозиция уже потребовала от президента Франции уйти в отставку из-за ситуации с основателем мессенджера. Сам Макрон, кстати, заверял, что арест Дурова нельзя считать политическим.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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