Дурова не освободили, его продолжают допрашивать в Париже
Прокуратура Парижа заявила, что Дуров по-прежнему находится на допросе у судьи
Павел Дуров. Обложка © VK / Павел Дуров
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров до сих пор допрашивается следственным судьёй, который впоследствии примет решение о предъявлении ему официального обвинения. Дуров пока не отпущен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.
«Нет», — коротко ответил собеседник агентства на вопрос о том, был ли предприниматель выпущен на свободу.
Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Среди возможных обвинений — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Сегодня Дуров был временно освобождён из-под стражи для допроса и предъявления обвинения. Французская оппозиция уже потребовала от президента Франции уйти в отставку из-за ситуации с основателем мессенджера. Сам Макрон, кстати, заверял, что арест Дурова нельзя считать политическим.