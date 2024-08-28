Дурова не освободили, его продолжают допрашивать в Париже

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров до сих пор допрашивается следственным судьёй, который впоследствии примет решение о предъявлении ему официального обвинения. Дуров пока не отпущен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.