Прокуратура: Дурова не допрашивали по делу об избиении сына после задержания
Французские силовики после задержания бизнесмена Павла Дурова не допрашивали его в рамках дела о возможном насилии в отношении его сына. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.
«Дело не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу», — заявили в прокуратуре, передаёт ТАСС.
Напомним, ранее мать детей Дурова подала на него в суд за избиение их общего сына. По её словам, с 2021 по 2022 год предприниматель бил ребёнка, что привело к травмам у мальчика, в том числе психологическим. Сегодня стало известно, что во Франции Дурова подозревают, в том числе в насилии в отношении его младшего сына. Между тем, бизнесмена продолжают допрашивать французские силовики. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Среди обвинений, которые могут быть выдвинуты, — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Сегодня миллиардер был временно освобождён из-под стражи для допроса и предъявления обвинения.
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