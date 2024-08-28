Во Франции Дурова подозревают в насилии в отношении его младшего сына

Во Франции расследуется возможное насилие со стороны российского бизнесмена и миллиардера Павла Дурова в отношении одного из его детей. Об этом пишет AFP со ссылкой на источник.

Расследование ведёт Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции. При этом речь идёт «серьёзном насилии» в отношении одного из своих несовершеннолетних детей 2017 года рождения. Совершено оно было в момент, когда предприниматель жил в Париже.