Во Франции Дурова подозревают в насилии в отношении его младшего сына
AFP: Во Франции расследуют возможное насилие со стороны Дурова в отношении сына
Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar
Во Франции расследуется возможное насилие со стороны российского бизнесмена и миллиардера Павла Дурова в отношении одного из его детей. Об этом пишет AFP со ссылкой на источник.
Расследование ведёт Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции. При этом речь идёт «серьёзном насилии» в отношении одного из своих несовершеннолетних детей 2017 года рождения. Совершено оно было в момент, когда предприниматель жил в Париже.
К слову, ранее стало известно, что мать детей Дурова подала на него в суд за избиение их сына. Она отметила, что с 2021 по 2022 год предприниматель бил младшего ребёнка. Между тем, Дурова не освободили, его продолжают допрашивать в Париже.
Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Среди возможных обвинений — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Сегодня Дуров был временно освобождён из-под стражи для допроса и предъявления обвинения. Французская оппозиция уже потребовала от президента Франции уйти в отставку из-за ситуации с основателем мессенджера. Сам Макрон, кстати, заверял, что арест Дурова нельзя считать политическим.