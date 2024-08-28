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28 августа, 17:11

Во Франции Дурова подозревают в насилии в отношении его младшего сына

AFP: Во Франции расследуют возможное насилие со стороны Дурова в отношении сына

Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar

Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar

Во Франции расследуется возможное насилие со стороны российского бизнесмена и миллиардера Павла Дурова в отношении одного из его детей. Об этом пишет AFP со ссылкой на источник.

Расследование ведёт Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции. При этом речь идёт «серьёзном насилии» в отношении одного из своих несовершеннолетних детей 2017 года рождения. Совершено оно было в момент, когда предприниматель жил в Париже.

К слову, ранее стало известно, что мать детей Дурова подала на него в суд за избиение их сына. Она отметила, что с 2021 по 2022 год предприниматель бил младшего ребёнка. Между тем, Дурова не освободили, его продолжают допрашивать в Париже.

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Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Среди возможных обвинений — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Сегодня Дуров был временно освобождён из-под стражи для допроса и предъявления обвинения. Французская оппозиция уже потребовала от президента Франции уйти в отставку из-за ситуации с основателем мессенджера. Сам Макрон, кстати, заверял, что арест Дурова нельзя считать политическим.

Николь Вербер
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