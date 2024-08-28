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28 августа, 18:44

У здания суда в Париже, где рассматривают дело Дурова, начались пикеты

Mash: Полиция пресекла пикеты у здания суда в Париже, где сейчас находится Дуров

У здания суда в Париже, где сейчас рассматривается дело российского предпринимателя Павла Дурова, начались первые пикеты. Двое молодых людей, один из которых россиянин, встали у входа с плакатами «Продай TON, купи другую крипту» и «Дуров, верни нам стену». Видео с места событий опубликовал Mash.

Двое молодых людей вышли с плакатами к зданию суда в Париже, где сейчас находится Дуров. Видео © Telegram / Mash

Но видеозаписи можно увидеть, как двое мужчин (один европейской внешности, а другой — темнокожий) стоят порознь с плакатами у входа в суд. Достаточно быстро к ним подходят несколько жандармов и заставляют убрать плакаты. После этого пикетирующих отпустили. Патрулирующие территорию правоохранители вооружены.

Во Франции попытались запутать журналистов, следящих за процессом над Дуровым
Во Франции попытались запутать журналистов, следящих за процессом над Дуровым

Напомним, что 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. В его отношении инициировано расследование по 12 пунктам с впечатляющим списком обвинений: терроризм, мошенничество, отмывание средств, распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних и сбыт запрещённых веществ. Сегодня его отпустили из-под стражи, но лишь для того, чтобы официально предъявить обвинения. А ещё выяснилось, что Ирина Болгар, утверждающая, что она мать детей бизнесмена, в 2023 году подала на него в суд, обвинив в том, что сооснователь Telegram избивал их младшего сына в период с 2021 по 2022 годы. Так что теперь у французского следствия появился ещё повод для расследования — насилие над несовершеннолетним.

Юрий Лысенко
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