У здания суда в Париже, где рассматривают дело Дурова, начались пикеты
Mash: Полиция пресекла пикеты у здания суда в Париже, где сейчас находится Дуров
У здания суда в Париже, где сейчас рассматривается дело российского предпринимателя Павла Дурова, начались первые пикеты. Двое молодых людей, один из которых россиянин, встали у входа с плакатами «Продай TON, купи другую крипту» и «Дуров, верни нам стену». Видео с места событий опубликовал Mash.
Двое молодых людей вышли с плакатами к зданию суда в Париже, где сейчас находится Дуров. Видео © Telegram / Mash
Но видеозаписи можно увидеть, как двое мужчин (один европейской внешности, а другой — темнокожий) стоят порознь с плакатами у входа в суд. Достаточно быстро к ним подходят несколько жандармов и заставляют убрать плакаты. После этого пикетирующих отпустили. Патрулирующие территорию правоохранители вооружены.
Напомним, что 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. В его отношении инициировано расследование по 12 пунктам с впечатляющим списком обвинений: терроризм, мошенничество, отмывание средств, распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних и сбыт запрещённых веществ. Сегодня его отпустили из-под стражи, но лишь для того, чтобы официально предъявить обвинения. А ещё выяснилось, что Ирина Болгар, утверждающая, что она мать детей бизнесмена, в 2023 году подала на него в суд, обвинив в том, что сооснователь Telegram избивал их младшего сына в период с 2021 по 2022 годы. Так что теперь у французского следствия появился ещё повод для расследования — насилие над несовершеннолетним.