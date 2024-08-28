У здания суда в Париже, где рассматривают дело Дурова, начались пикеты

У здания суда в Париже, где сейчас рассматривается дело российского предпринимателя Павла Дурова, начались первые пикеты. Двое молодых людей, один из которых россиянин, встали у входа с плакатами «Продай TON, купи другую крипту» и «Дуров, верни нам стену». Видео с места событий опубликовал Mash.

Двое молодых людей вышли с плакатами к зданию суда в Париже, где сейчас находится Дуров. Видео © Telegram / Mash

Но видеозаписи можно увидеть, как двое мужчин (один европейской внешности, а другой — темнокожий) стоят порознь с плакатами у входа в суд. Достаточно быстро к ним подходят несколько жандармов и заставляют убрать плакаты. После этого пикетирующих отпустили. Патрулирующие территорию правоохранители вооружены.