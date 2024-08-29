Адвокат Добровинский: Дурова показательно так долго держали под арестом в Париже
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Французские правоохранители не отпускали Павла Дурова из под ареста четыре дня из-за желания сделать задержание показательным и банальных выходных, в которые суд «ни Фемиде, ни людям не служит». Об этом Life.ru заявил известный адвокат Александр Добровинский.
«Его освободили через 96 [часов] исключительно потому, что первые 48 часов попали на выходные дни августа в Париже, когда в отпуске даже тараканы... Ещё 48 часов его продержали для стресса», — пояснил он.
По словам юриста, подобное поведение силовиков — «обычная история» во Франции. Дальше судьба основателя мессенджера Telegram лежит в руках его адвокатов.
Напомним, суд отпустил Павла Дурова под залог в пять миллионов евро, запретив бизнесмену покидать Францию и поместив его под надзор. Прокуратура вменяет россиянину шесть преступлений, и только по одному эпизоду ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита считает обвинения абсурдными.