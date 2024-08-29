Адвокат Добровинский: Дурова показательно так долго держали под арестом в Париже

Французские правоохранители не отпускали Павла Дурова из под ареста четыре дня из-за желания сделать задержание показательным и банальных выходных, в которые суд «ни Фемиде, ни людям не служит». Об этом Life.ru заявил известный адвокат Александр Добровинский.

«Его освободили через 96 [часов] исключительно потому, что первые 48 часов попали на выходные дни августа в Париже, когда в отпуске даже тараканы... Ещё 48 часов его продержали для стресса», — пояснил он.