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29 августа, 05:55

Адвокат Добровинский: Дурова показательно так долго держали под арестом в Париже

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Французские правоохранители не отпускали Павла Дурова из под ареста четыре дня из-за желания сделать задержание показательным и банальных выходных, в которые суд «ни Фемиде, ни людям не служит». Об этом Life.ru заявил известный адвокат Александр Добровинский.

«Его освободили через 96 [часов] исключительно потому, что первые 48 часов попали на выходные дни августа в Париже, когда в отпуске даже тараканы... Ещё 48 часов его продержали для стресса», — пояснил он.

По словам юриста, подобное поведение силовиков — «обычная история» во Франции. Дальше судьба основателя мессенджера Telegram лежит в руках его адвокатов.

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Напомним, суд отпустил Павла Дурова под залог в пять миллионов евро, запретив бизнесмену покидать Францию и поместив его под надзор. Прокуратура вменяет россиянину шесть преступлений, и только по одному эпизоду ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита считает обвинения абсурдными.

Матвей Константинов
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