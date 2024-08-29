В Киеве сообщили об отключении четырёх энергоблоков АЭС из-за удара ВС РФ

Четыре энергоблока на украинских АЭС были аварийно отключены от сети в результате повреждения энергосистемы страны. Об этом сообщил глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

«Речь идёт об энергоблоках номер один, три и четыре Ровенской АЭС, а также энергоблоке номер три Южно-Украинской АЭС», — написал он в телеграм-канале.