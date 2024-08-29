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Регион
29 августа, 12:39
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В Киеве сообщили об отключении четырёх энергоблоков АЭС из-за удара ВС РФ

Четыре энергоблока на украинских АЭС были аварийно отключены от сети в результате повреждения энергосистемы страны. Об этом сообщил глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

«Речь идёт об энергоблоках номер один, три и четыре Ровенской АЭС, а также энергоблоке номер три Южно-Украинской АЭС», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, в понедельник, 26 августа, взрывы были слышны во многих городах Украины. По данным сопротивления, ВС РФ хотели ликвидировать западных наёмников вместе с техникой. Киев сообщал об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях. Владимир Зеленский назвал обстрел «одним из самых крупных». По его словам, минимум 127 ракет и 109 дронов запустили за сутки ВС РФ по военным объектам ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / zhangyang13576997233

Наталья Демьянова
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