Арестованный генерал Попов жаловался в суде на здоровье и просился под домашний арест
Экс-замминистра обороны Попов просил суд не заключать его под стражу
Экс-замминистра Павел Попов был задержан 29 августа. Обложка © Telegram / Минобороны России
Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, просил суд не заключать его под стражу. По данным ТАСС, генерал армии настаивал на домашнем аресте.
«Задержанный в рамках уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ Попов просил не заключать его под стражу, а избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.
Попов также упомянул о том, что не собирается скрываться от следствия, и просил учесть состояние его здоровья. Требования генерала суд счёл неубедительными и оставил без удовлетворения.
Напомним, 29 августа СК сообщил о задержании Павла Попова. Экс-замминистра обороны проходит по делу о мошенничестве. По версии следствия, будучи ответственным за работу парка «Патриот», генерал запаса обогатился за счёт учреждения, действуя вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития МО Владимиром Шестеровым. Теперь Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У него уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей, а его сын, узнал Life.ru, активно торговал в Сети «снарягой». Генерала уже отправили в СИЗО.