Арестованный генерал Попов жаловался в суде на здоровье и просился под домашний арест

Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, просил суд не заключать его под стражу. По данным ТАСС, генерал армии настаивал на домашнем аресте.

«Задержанный в рамках уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ Попов просил не заключать его под стражу, а избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.