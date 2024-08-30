Стало известно, в какой камере будет сидеть арестованный экс-замминистра обороны Попов
ТАСС: Бывшего замглавы МО РФ Попова переведут в обычную камеру в СИЗО «Бутырка»
Экс замглавы МО РФ Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru
Бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова переведут в общую камеру в СИЗО «Бутырка» после прохождения всех медицинских обследований на карантине. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Попов ранее не был судим. Поэтому, в соответствии с установленными правилами, его не станут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее был судим, а также с людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряжённых с насилием», — приводит ТАСС слова представителя полиции.
Попова осмотрят врачи, у бывшего замглавы Минобороны возьмут анализы на ВИЧ, сифилис, а также на наличие хронических заболеваний. Также у него возьмут отпечатки пальцев и досмотрят личные вещи.
После медобследований Попова переведут в обычную общую камеру с другими заключёнными. Кроме того, бывший замглавы Минобороны во время ареста сможет заказывать еду из магазинов и ресторанов, так как эту услугу предоставляет «Бутырка». Для этого необходимо написать заявление на имя начальника изолятора. Если просьбу одобрят, то родственники Попова смогут пополнять специальный счёт. При этом доставка будет проходить под контролем сотрудников ФСИН.
Напомним, 29 августа СК сообщил о задержании бывшего замминистра обороны Павла Попова. Он проходит по делу о мошенничестве. По версии следствия, будучи ответственным за работу парка «Патриот», генерал запаса обогатился за счёт учреждения, действуя вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития МО Владимиром Шестеровым. Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У него уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей, однако Попов не признаёт вину в хищениях в «Патриоте». Генерала уже отправили в СИЗО.