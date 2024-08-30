Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 07:34

Стало известно, в какой камере будет сидеть арестованный экс-замминистра обороны Попов

ТАСС: Бывшего замглавы МО РФ Попова переведут в обычную камеру в СИЗО «Бутырка»

Экс замглавы МО РФ Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Экс замглавы МО РФ Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова переведут в общую камеру в СИЗО «Бутырка» после прохождения всех медицинских обследований на карантине. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Попов ранее не был судим. Поэтому, в соответствии с установленными правилами, его не станут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее был судим, а также с людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряжённых с насилием», — приводит ТАСС слова представителя полиции.

Попова осмотрят врачи, у бывшего замглавы Минобороны возьмут анализы на ВИЧ, сифилис, а также на наличие хронических заболеваний. Также у него возьмут отпечатки пальцев и досмотрят личные вещи.

После медобследований Попова переведут в обычную общую камеру с другими заключёнными. Кроме того, бывший замглавы Минобороны во время ареста сможет заказывать еду из магазинов и ресторанов, так как эту услугу предоставляет «Бутырка». Для этого необходимо написать заявление на имя начальника изолятора. Если просьбу одобрят, то родственники Попова смогут пополнять специальный счёт. При этом доставка будет проходить под контролем сотрудников ФСИН.

Арестованный генерал Попов жаловался в суде на здоровье и просился под домашний арест
Арестованный генерал Попов жаловался в суде на здоровье и просился под домашний арест

Напомним, 29 августа СК сообщил о задержании бывшего замминистра обороны Павла Попова. Он проходит по делу о мошенничестве. По версии следствия, будучи ответственным за работу парка «Патриот», генерал запаса обогатился за счёт учреждения, действуя вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития МО Владимиром Шестеровым. Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У него уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей, однако Попов не признаёт вину в хищениях в «Патриоте». Генерала уже отправили в СИЗО.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров