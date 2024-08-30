Стало известно, в какой камере будет сидеть арестованный экс-замминистра обороны Попов

Бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова переведут в общую камеру в СИЗО «Бутырка» после прохождения всех медицинских обследований на карантине. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Попов ранее не был судим. Поэтому, в соответствии с установленными правилами, его не станут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее был судим, а также с людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряжённых с насилием», — приводит ТАСС слова представителя полиции.

Попова осмотрят врачи, у бывшего замглавы Минобороны возьмут анализы на ВИЧ, сифилис, а также на наличие хронических заболеваний. Также у него возьмут отпечатки пальцев и досмотрят личные вещи.