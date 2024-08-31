«Жизнь в опасности»: Во Франции призвали Дурова не терять бдительность
Политик Филиппо: Жизнь основателя Telegram Павла Дурова может быть под угрозой
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Жизнь основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может находиться под угрозой. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Павел Дуров должен быть бдительным, его жизнь может быть в опасности!» — указал политик в соцсети X.
Филиппо пояснил, что французский лидер Эмманюэль Макрон со своим правительством активно использовал мессенджер Дурова. По словам лидера партии, теперь глава республики сам себе противоречит, так как активно опасается возможных утечек данных.
Напомним, что Павла Дурова задержали в Париже 24 августа. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. При этом задержание Дурова в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Суд решил отпустить бизнесмена на свободу, но он должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции предприниматель не сможет.