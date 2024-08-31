«Жизнь в опасности»: Во Франции призвали Дурова не терять бдительность

Жизнь основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может находиться под угрозой. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Павел Дуров должен быть бдительным, его жизнь может быть в опасности!» — указал политик в соцсети X.