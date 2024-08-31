В Грузии будущие иноагенты массово регистрируются в реестре, чтобы избежать огромного штрафа

Организации, чья деятельность подпадает под грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния», могут самостоятельно зарегистрироваться в реестре иноагентов до 2 сентября включительно. В противном случае их оштрафуют на 25 тысяч лари (более 846 тысяч рублей).

В Национальном агентстве публичного реестра Министерства юстиции Грузии уточнили, что 1 сентября для будущих иноагентов будут открыты филиалы Дома юстиции в 30 городах. По словам замминистра юстиции Тамары Ткешелашвили, за регистрацией в реестре в ведомство обратились уже свыше 230 компаний.