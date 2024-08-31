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Регион
31 августа, 15:05

В Грузии будущие иноагенты массово регистрируются в реестре, чтобы избежать огромного штрафа

Минюст Грузии: Срок регистрации в реестре иноагентов истекает 2 сентября

Организации, чья деятельность подпадает под грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния», могут самостоятельно зарегистрироваться в реестре иноагентов до 2 сентября включительно. В противном случае их оштрафуют на 25 тысяч лари (более 846 тысяч рублей).

В Национальном агентстве публичного реестра Министерства юстиции Грузии уточнили, что 1 сентября для будущих иноагентов будут открыты филиалы Дома юстиции в 30 городах. По словам замминистра юстиции Тамары Ткешелашвили, за регистрацией в реестре в ведомство обратились уже свыше 230 компаний.

Напомним, действие закона распространяется на неправительственные организации и средства массовой информации, свыше 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Они должны каждый январь отправлять Минюсту Грузии декларацию о доходах и расходах. Регистрация организаций в реестре иноагентов началась 1 августа.

КС Грузии назначил дату заседания по иску президента против закона об иноагентах
КС Грузии назначил дату заседания по иску президента против закона об иноагентах

Как сообщал Life.ru, парламент Грузии принял скандальный закон об иноагентах 14 мая. Этому событию предшествовали массовые протесты, которые заканчивались стычками с полицией. Президент пыталась помешать нововведению и наложила на него вето, однако депутаты смогли обойти ограничение. Нормативный акт вступил в силу 3 июня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maikowl

Никита Осипов
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