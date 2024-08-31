В Грузии будущие иноагенты массово регистрируются в реестре, чтобы избежать огромного штрафа
Минюст Грузии: Срок регистрации в реестре иноагентов истекает 2 сентября
Организации, чья деятельность подпадает под грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния», могут самостоятельно зарегистрироваться в реестре иноагентов до 2 сентября включительно. В противном случае их оштрафуют на 25 тысяч лари (более 846 тысяч рублей).
В Национальном агентстве публичного реестра Министерства юстиции Грузии уточнили, что 1 сентября для будущих иноагентов будут открыты филиалы Дома юстиции в 30 городах. По словам замминистра юстиции Тамары Ткешелашвили, за регистрацией в реестре в ведомство обратились уже свыше 230 компаний.
Напомним, действие закона распространяется на неправительственные организации и средства массовой информации, свыше 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Они должны каждый январь отправлять Минюсту Грузии декларацию о доходах и расходах. Регистрация организаций в реестре иноагентов началась 1 августа.
Как сообщал Life.ru, парламент Грузии принял скандальный закон об иноагентах 14 мая. Этому событию предшествовали массовые протесты, которые заканчивались стычками с полицией. Президент пыталась помешать нововведению и наложила на него вето, однако депутаты смогли обойти ограничение. Нормативный акт вступил в силу 3 июня.
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