Путин: У России нет враждебных стран, есть элиты, желающие её ослабить
Не существует враждебных России стран или языков, есть элиты, которые хотят ослабить и разделить нашу страну. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на открытом уроке «Разговор о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.
«Мы ни от чего не отказываемся: у нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками с целью ослабить страну», — пояснил глава государства.
По словам российского лидера, противники РФ считают, что наша Родина слишком большая, что угрожает им. Недруги пытаются затормозить развитие России, отметил Путин.
Напомним, 2 сентября Владимир Путин посетил Кызыл. В первый день учебного года президент России посетил школу № 20 имени Героев Отечества, чтобы провести открытый урок «Разговор о важном». Глава государства поздравил учеников с Днём знаний, отметив значимость праздника, и ответил на некоторые вопросы. В частности, Путин пообещал сделать всё для нормализации жизни детей из приграничных регионов, предсказал призывы противников РФ к переговорам после провала ВСУ в Курской области и заявил о рекордных темпах наступления ВС России.
Life.ru