Путин: У России нет враждебных стран, есть элиты, желающие её ослабить

Не существует враждебных России стран или языков, есть элиты, которые хотят ослабить и разделить нашу страну. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на открытом уроке «Разговор о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Мы ни от чего не отказываемся: у нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками с целью ослабить страну», — пояснил глава государства.