Экс-боец UFC Алексей Олейник задолжал российской налоговой 3 млн рублей
Экс-боец UFC Алексей Олейник. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Экс-боец UFC Алексей Олейник задолжал российской налоговой. Двукратный чемпион мира по боевому самбо, по данным SHOT, не заплатил ФНС 3 миллиона рублей.
Долг висит у 47-летнего Олейника уже больше месяца. Сам боец продолжает выступать в поединках. Также спортсмен руководит собственной школой единоборств в Москве.
47-летний Алексей Олейник (прозвище Удав) — двукратный чемпион России и чемпион Евразии по боевому самбо, рекордсмен по количеству побед удушением Иезекииля в MMA, в UFC выступал с 2014 года, но в 2022-м — отказался подписывать новый контракт.
Ранее Life.ru рассказывал об огромных долгах Хабиба Нурмагомедова перед налоговой. В июне ФНС арестовала счета бойца. Причиной стал долг в размере около 300 миллионов рублей, образовавшийся в связи с неуплатой налогов, а также из-за пеней и штрафов. В итоге судебные приставы арестовали имущество бывшего чемпиона UFC на общую сумму 79 миллионов. А в середине августа стало известно, что Хабиб закрыл все долги.