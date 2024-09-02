Экс-боец UFC Алексей Олейник задолжал российской налоговой 3 млн рублей

Экс-боец UFC Алексей Олейник задолжал российской налоговой. Двукратный чемпион мира по боевому самбо, по данным SHOT, не заплатил ФНС 3 миллиона рублей.

Долг висит у 47-летнего Олейника уже больше месяца. Сам боец продолжает выступать в поединках. Также спортсмен руководит собственной школой единоборств в Москве.