Путин покрутил молитвенные барабаны в крупнейшем буддийском монастыре России

Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Республику Тыва побывал в буддийском монастыре — дацане "Тубтен Шедруб Линг", где покрутил молитвенные барабаны.

Крупнейший в России буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг" был построен годом ранее на месте, которое благословил Далай-лама XIV во время своего визита в республику в 1992 году. На русский название дацана можно перевести как «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямун». Путин приехал туда вместе с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.