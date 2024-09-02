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2 сентября, 12:12

Путин покрутил молитвенные барабаны в крупнейшем буддийском монастыре России

Путин посетил крупнейший в России буддийский монастырь

Путин посетил буддийский монастырь. Обложка © Life.ru

Путин посетил буддийский монастырь. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Республику Тыва побывал в буддийском монастыре — дацане "Тубтен Шедруб Линг", где покрутил молитвенные барабаны.

Путин посетил буддийский монастырь. Видео © Life.ru

Крупнейший в России буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг" был построен годом ранее на месте, которое благословил Далай-лама XIV во время своего визита в республику в 1992 году. На русский название дацана можно перевести как «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямун». Путин приехал туда вместе с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.

Путин встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом
Путин встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом

Напомним, что Владимир Путин сегодня прибыл в Кызыл, чтобы провести открытый урок «Разговор о важном» в новой школе № 20 имени Героев Отечества. Российский лидер поздравил ребят с началом учебного года, поделился своим персональным режимом сна, а также высказал своё недовольство растущей популярностью электронных сигарет среди молодёжи.

Владимир Озеров
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