Путин посетил президентское кадетское училище в Кызыле

Глава России Владимир Путин посетил президентское кадетское училище в столице Тывы — Кызыле. Это единственное образовательное довузовское учреждение Министерства обороны РФ, где мальчики и девочки учатся вместе.

Путин посетил президентское кадетское училище. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Руководитель училища Ондар Уран-Кыс Сергеевна рассказала главе государства, что в сейчас в учреждении учатся ребята из 14 субъектов РФ, среди них и дети героев спецоперации. С 2019 года состоялось пять выпусков мальчиков и пять выпусков девочек, среди них 80 медалистов. Студенты показали Владимиру Путины личные научные наработки, а он расспросил их о планах на дальнейшую учёбу и пожелал успехов в начинаниях.

Училище работает с 6 сентября 2014 года, открытие учреждения приурочили к юбилейным торжествам в честь 100-летия объединения Тывы и России, а также основания Кызыла. Сейчас там учатся 380 детей, из которых 80 девочек. В учреждении есть собственный ледовый каток, тир, стадион для занятий лёгкой атлетикой, футбольное поле, библиотека и читальный зал, комнаты для психологической разгрузки и отдыха. А ещё в училище учатся граждане Монголии — первый монгольский кадет выпустился этим летом.