Путин посетил президентское кадетское училище в Кызыле
Глава России Владимир Путин посетил президентское кадетское училище в столице Тывы — Кызыле. Это единственное образовательное довузовское учреждение Министерства обороны РФ, где мальчики и девочки учатся вместе.
Путин посетил президентское кадетское училище. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Руководитель училища Ондар Уран-Кыс Сергеевна рассказала главе государства, что в сейчас в учреждении учатся ребята из 14 субъектов РФ, среди них и дети героев спецоперации. С 2019 года состоялось пять выпусков мальчиков и пять выпусков девочек, среди них 80 медалистов. Студенты показали Владимиру Путины личные научные наработки, а он расспросил их о планах на дальнейшую учёбу и пожелал успехов в начинаниях.
Училище работает с 6 сентября 2014 года, открытие учреждения приурочили к юбилейным торжествам в честь 100-летия объединения Тывы и России, а также основания Кызыла. Сейчас там учатся 380 детей, из которых 80 девочек. В учреждении есть собственный ледовый каток, тир, стадион для занятий лёгкой атлетикой, футбольное поле, библиотека и читальный зал, комнаты для психологической разгрузки и отдыха. А ещё в училище учатся граждане Монголии — первый монгольский кадет выпустился этим летом.
Ребят дополнительно обучают второму иностранному языку, в том числе из числа восточных — монгольскому, китайскому, японскому или арабскому. Кроме того, дети постигают программирование, робототехнику, авиамоделирование и единоборства.
Напомним, что Владимир Путин сегодня посетил Кызыл. В честь Дня знаний он приехал в новую школу №20 имени Героев отечества, где лично провёл открытый урок «Разговор о важном». Президент поздравил школьников с праздником и обратил внимание детей на значимость правильного режима сна и отдыха, а также предупредил о вреде электронных сигарет. После этого глава России провёл встречу с руководителем региона Владиславом Ховалыгом.
Telegram / Кремль. Новости