Путин поднял на приёме в Монголии тост за победу на Халхин-Голе в 1939 году

Президент России Владимир Путин на торжественном приёме в Монголии по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе предложил тост за дальнейшее развитие отношений обеих стран, а также за благополучие и процветание народов. Видео публикует пресс-служба Кремля.