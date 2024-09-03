Путин поднял на приёме в Монголии тост за победу на Халхин-Голе в 1939 году
Владимир Путин. Обложка © Telergam / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин на торжественном приёме в Монголии по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе предложил тост за дальнейшее развитие отношений обеих стран, а также за благополучие и процветание народов. Видео публикует пресс-служба Кремля.
Владимир Путин. Видео © Telergam / Кремль. Новости
«Позвольте предложить тост за нашу общую победу! За дальнейшее развитие российско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнёрства! За здоровье Президента Монголии господина Хурэлсуха и всех присутствующих! За благополучие и процветание наших народов!» — сказал глава государства.
Напомним, что российская делегация посетила Монголию 2 сентября. Визит Путина был приурочен к 85-летию совместной победы советских и монгольских военнослужащих над японцами на реке Халхин-Гол. Переговоры лидеров двух стран прошли в узком составе, после чего началась встреча членов делегаций. Путин отметил возросший товарооборот между двумя странами: объёмы торговли увеличились более чем на 21%. Российский лидер также позвал президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха посетить Москву во время празднования юбилея Великой Победы в 2025 году. Путин назвал крепкой дружбой отношения между двумя странами в последние десятилетия.