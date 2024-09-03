Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 15:00

Бывший муж Пугачёвой впервые поведал о смерти старшей дочери

Бывший муж Пугачёвой Евгений Болдин признался, что шесть лет назад потерял дочь

Третий муж Аллы Пугачёвой Евгений Болдин. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Третий муж Аллы Пугачёвой Евгений Болдин. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Третий муж Аллы Пугачёвой Евгений Болдин впервые рассказал о том, что потерял свою первую дочь Екатерину. Об этом 76-летний музыкальный продюсер сообщил в интервью YouTube-каналу «На Рублевке»«На Рублёвке».

«У меня две девочки. Катя была первая. Последняя Маша, но Катя, к сожалению, заболела и шесть лет назад умерла. 44 года ей было», — признался Болдин.

Он объяснил, что справиться с большим горем ему помогли внуки. Екатерина родила пятерых детей. Все ребята стали врачами.

«Трое сейчас уже учатся, одна заканчивает. И ещё младшие двое тоже идут в медицинские, все доктора», — сказал Болдин.

Сейчас воспитание трёх дочерей и двух сыновей взял на себя супруг Екатерины. Он работает главным доктором в больнице на Ленинском проспекте, а всех детей всегда держит рядом.

«Папа у них потрясающий человек. Как мне повезло, что папа остался вот таким надёжным. Всё супер. Меня прям внуки радуют очень», — заключил музыкальный продюсер.

Фриске, Заворотнюк, Турчинский: Что стало с детьми, чьи звёздные родители умерли рано
Фриске, Заворотнюк, Турчинский: Что стало с детьми, чьи звёздные родители умерли рано

Ранее Life.ru рассказывал о том, что не стало сына модельера Вячеслава Зайцева. Он скончался в городской клинической больнице № 52 от онкологического заболевания. Зайцева-младшего ещё зимой госпитализировали в больницу с ковидом. Тогда у него была тяжёлая анемия, из-за которой потребовалось провести переливание крови. Врачи к тому же обнаружили раковые опухоли в толстой кишке, печени и лёгких. 20 марта стало известно о повторной госпитализации Егора, ему опять потребовалось переливание крови. 4 июня он вновь попал в больницу.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров