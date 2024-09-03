Бывший муж Пугачёвой впервые поведал о смерти старшей дочери

Третий муж Аллы Пугачёвой Евгений Болдин впервые рассказал о том, что потерял свою первую дочь Екатерину. Об этом 76-летний музыкальный продюсер сообщил в интервью YouTube-каналу «На Рублевке»«На Рублёвке».

«У меня две девочки. Катя была первая. Последняя Маша, но Катя, к сожалению, заболела и шесть лет назад умерла. 44 года ей было», — признался Болдин.

Он объяснил, что справиться с большим горем ему помогли внуки. Екатерина родила пятерых детей. Все ребята стали врачами.

«Трое сейчас уже учатся, одна заканчивает. И ещё младшие двое тоже идут в медицинские, все доктора», — сказал Болдин.

Сейчас воспитание трёх дочерей и двух сыновей взял на себя супруг Екатерины. Он работает главным доктором в больнице на Ленинском проспекте, а всех детей всегда держит рядом.