Бывший муж Пугачёвой впервые поведал о смерти старшей дочери
Бывший муж Пугачёвой Евгений Болдин признался, что шесть лет назад потерял дочь
Третий муж Аллы Пугачёвой Евгений Болдин. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
Третий муж Аллы Пугачёвой Евгений Болдин впервые рассказал о том, что потерял свою первую дочь Екатерину. Об этом 76-летний музыкальный продюсер сообщил в интервью YouTube-каналу «На Рублевке»«На Рублёвке».
«У меня две девочки. Катя была первая. Последняя Маша, но Катя, к сожалению, заболела и шесть лет назад умерла. 44 года ей было», — признался Болдин.
Он объяснил, что справиться с большим горем ему помогли внуки. Екатерина родила пятерых детей. Все ребята стали врачами.
«Трое сейчас уже учатся, одна заканчивает. И ещё младшие двое тоже идут в медицинские, все доктора», — сказал Болдин.
Сейчас воспитание трёх дочерей и двух сыновей взял на себя супруг Екатерины. Он работает главным доктором в больнице на Ленинском проспекте, а всех детей всегда держит рядом.
«Папа у них потрясающий человек. Как мне повезло, что папа остался вот таким надёжным. Всё супер. Меня прям внуки радуют очень», — заключил музыкальный продюсер.
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