Москвичка узнала в соседе возможного брата обвиняемого в теракте в "Крокусе"

Жительница дома в Москве сообщила, что узнала в соседе возможного брата обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова*. Женщина, к слову, раньше была председателем совета дома, сообщает РИА «Новости».

Известно, что квартира, которую снимал предполагаемый брат обвиняемого, находится на Рязанском проспекте в многоэтажном доме. По словам местной жительницы, данное жильё постоянно сдавали. Она уточнила, что жители квартиры «постоянно мелькали» перед глазами, но не привлекали особого внимания, поэтому поводов познакомиться с ними не было. Последний раз женщина видела квартиросъёмщиков в начале июня.