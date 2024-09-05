Москвичка узнала в соседе возможного брата обвиняемого в теракте в "Крокусе"
Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Жительница дома в Москве сообщила, что узнала в соседе возможного брата обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова*. Женщина, к слову, раньше была председателем совета дома, сообщает РИА «Новости».
Известно, что квартира, которую снимал предполагаемый брат обвиняемого, находится на Рязанском проспекте в многоэтажном доме. По словам местной жительницы, данное жильё постоянно сдавали. Она уточнила, что жители квартиры «постоянно мелькали» перед глазами, но не привлекали особого внимания, поэтому поводов познакомиться с ними не было. Последний раз женщина видела квартиросъёмщиков в начале июня.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Всего по делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. После теракта они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. В конце августа были задержаны ещё пятеро фигурантов, среди них Хамидов*. Выяснилось, что он получил российское гражданство 12 лет назад.
* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.