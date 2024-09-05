«Почва уходит из-под ног»: В Совфеде предрекли отставку Зеленского на фоне увольнений министров
Сенатор Джабаров спрогнозировал отставку Зеленского на фоне кадровых перестановок
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Нынешними кадровыми перестановками в Правительстве Украины дело не ограничится. В Совете Федерации уверены, что главная отставка нас ждёт впереди. Председатель Комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что своего кресла может лишиться и Владимир Зеленский.
«Я думаю, что почва уходит из-под ног у правящей украинской элиты, потому что они понимают, что ситуация резко ухудшилась на фронтах, особенно на Донецком направлении», — отметил сенатор.
Комментируя отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, парламентарий подчеркнул, что украинский дипломат сделал много пустых заявлений и даже умудрился испортить отношения с союзниками, поэтому увольнение для него будет лучшим исходом.
«То, что уходит Кулеба... это жалкое зрелище — смотреть на него. Вечно с протянутой рукой, вечно льющий слёзы по недостатку помощи», — заявил Джабаров в интервью RT.
Напомним, 4 сентября стало известно, что Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке. Вероятно, новым главой МИД Украины станет заместитель министра Андрей Сибига. Кроме того, должностей в кабмине лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. Также накануне Рада уволила одного из двух вице-премьеров, подавших в отставку: Ирина Верещук пока сохранила должность, а Ольга Стефанишина лишилась кресла. Однако 5 сентября Рада со второй попытки отправила Верещук в отставку.