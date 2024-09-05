Нынешними кадровыми перестановками в Правительстве Украины дело не ограничится. В Совете Федерации уверены, что главная отставка нас ждёт впереди. Председатель Комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что своего кресла может лишиться и Владимир Зеленский.

«Я думаю, что почва уходит из-под ног у правящей украинской элиты, потому что они понимают, что ситуация резко ухудшилась на фронтах, особенно на Донецком направлении», — отметил сенатор.

Комментируя отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, парламентарий подчеркнул, что украинский дипломат сделал много пустых заявлений и даже умудрился испортить отношения с союзниками, поэтому увольнение для него будет лучшим исходом.