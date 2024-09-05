«Театральная мафия», торговавшая билетами через сайты-двойники, получила тюремные сроки

Четверо торговцев театральными билетами через фейковые сайты получили от 4,5 до 7,5 года лишения свободы. Соответствующее решение в четверг, 5 сентября, вынес Тверской суд Москвы, сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, в феврале 2017 года аферисты создали сайты-двойники и продавали по завышенным ценникам билеты на культурно-массовые мероприятия в Москве. Общий ущерб, которой осужденные нанесли учреждениям, составляет девять миллионов рублей. Потерпевшими по делу признаны, в частности, Мариинский, Большой и Малый театры, а также консерватория имени Чайковского.

«Приговором суда Алексею Куринову назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Юлии Чарыковой — 5,5 года колонии условно со штрафом 500 тысяч рублей, Яне Тягиной — 5 лет заключения условно со штрафом 400 тысяч рублей, Виталию Гашакову — 4,5 года лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.