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5 сентября, 13:50

«Театральная мафия», торговавшая билетами через сайты-двойники, получила тюремные сроки

СК: Четверо торговцев фейковыми билетами в театр получили до 7,5 года колонии

Четверо торговцев театральными билетами через фейковые сайты получили от 4,5 до 7,5 года лишения свободы. Соответствующее решение в четверг, 5 сентября, вынес Тверской суд Москвы, сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, в феврале 2017 года аферисты создали сайты-двойники и продавали по завышенным ценникам билеты на культурно-массовые мероприятия в Москве. Общий ущерб, которой осужденные нанесли учреждениям, составляет девять миллионов рублей. Потерпевшими по делу признаны, в частности, Мариинский, Большой и Малый театры, а также консерватория имени Чайковского.

«Приговором суда Алексею Куринову назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Юлии Чарыковой — 5,5 года колонии условно со штрафом 500 тысяч рублей, Яне Тягиной — 5 лет заключения условно со штрафом 400 тысяч рублей, Виталию Гашакову — 4,5 года лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В бизнесе участвовали свыше 150 человек, среди них айтишники, продавцы билетов, курьеры, менеджеры по рекламе. Кол-центры работали в Москве и Владимире. В настоящее время фейковые сайты заблокированы. Ещё два фигуранта дела — Андрей Хартанюк и его мать Ирина Хартанюк — объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оставил под стражей курьершу, забравшую у Ларисы Долиной миллионы. Напомним, певица стала жертвой украинских мошенников, которым она сама продала свою московскую квартиру и ещё 200 миллионов рублей отдала впридачу. Сейчас артистка через суд пытается заполучить назад проданное жилище.


Мошенники развели певца Akmal' на 105 тысяч рублей при покупке билета на концерт The Weeknd
Мошенники развели певца Akmal' на 105 тысяч рублей при покупке билета на концерт The Weeknd
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Freepik

Наталья Демьянова
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