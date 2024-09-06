Главные новости СВО: Битва за Покровск, боевики хунты вышли без боя из Золотой Нивы в ДНР, ситуация на 6 сентября Атака БПЛА противника на Белоруссию может свидетельствовать о подготовке нападения, зачем Киеву второй фронт, украинки в рядах ВСУ под Курском — подробнее на Life.ru. 5 сентября, 21:07 Работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 6 сентября

Глава России Владимир Путин отметил, что противника надо «выбросить» из Курской области. Ни о каких переговорах речи быть не может. ВСУ, тем не менее, всеми силами пытаются удержать захваченные районы. Это делается в соответствии с «формулой мира» Зеленского. В бой кидают неподготовленных солдат, в результате украинские подразделения несут большие потери. Один пленный был буквально завален трупами погибших сослуживцев. В плен в том числе попадают женщины, служащие в рядах ВСУ. Иностранное оружие таким бойцам помочь не способно. ВС РФ уничтожают даже дальнобойные РСЗО врага, ранее редко попадавшие «в прицел». Сказывается опыт наших бойцов, сражающихся в Курском приграничье.



Экипажи армейской авиации продолжают выбивать врага из приграничных районов Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

Так, например, операторы БПЛА на Курском направлении способны работать и поражать цели в условиях большого количества помех. Военный эксперт Борис Рожин о ситуации в Курской области пишет: «Опять же к вопросу о расчётах противника использовать захваченные районы Курской области для каких-то «обменов». Никто ничего там менять не будет. Стоят именно задачи, связанные с истреблением противника на нашей территории. Надо убить порядка 10–15 тысяч человек. Задача не быстрая, но решаемая».

Донецкая народная республика (ДНР), 6 сентября

В Донецкой народной республике (ДНР) фиксируется переброска украинских сил из окрестностей Угледара на Покровское направление. Последнее у украинского генштаба буквально «горит». Несмотря на сопротивление, противник готовится к выходу из города, считают эксперты. Об этом свидетельствует эвакуация со стороны ВСУ.

— Покровск — один из ключевых логистических узлов на левобережной Украине и конкретно в Донбассе, через него снабжается целый ряд группировок противника. Потеря такого узла будет иметь каскадный эффект, который отразится на многих направлениях. ВСУ сейчас снимают часть сил с других участков, например с Угледарского, и кидают на оборону Покровска, Мирнограда, Селидова, — отметил военный эксперт Борис Рожин.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли Заветное. Фото © Telegram / RVvoenkor

ВС РФ ведут бои за стратегические пункты Селидово и Украинск, ВСУ экстренно стягивают силы к этим сёлам. Российские военные, помимо того, развивают наступление в тыл Красногоровской группировки противника. Путин отметил: «Своим наступлением [в Курской области] враг ослабил позиции на других фронтах».

Под Угледаром продвижение российских войск достигло двух километров в глубину. Наши бойцы зачистили район Пречистовки. По некоторым данным, противник без боя оставил населённый пункт Золотая Нива, сейчас он находится в серой зоне.

Несмотря на поражения под Донецком, противник продолжает терроризировать население города. ВСУ нанесли удар по территории рынка «Сокол». В результате погибло трое гражданских, из них два ребёнка, десять человек получили ранения. Одну семью украинцы убили почти полностью — в живых, с тяжёлыми ранами, остался только одиннадцатилетний мальчик.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова написала на этот счёт: «Сегодня умерла мать 13-летней девочки, убитой вчера на рынке «Сокол» в Донецке. Там же погиб вчера и её отец. Остался от семьи один мальчик одиннадцати лет. Он в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются. Просто хочу сказать, что ВСУ лупанули по рынку — из мести. И с гибелью семьи всё не закончилось, ещё мальчику предстоит жизнь, полная страданий без мамы, папы и сестры. И у этого страдания всегда будут виновники».

Белоруссия, 6 сентября

Повреждения в результате сбитого беспилотника в Гомеле. Фото © Telegram / warhistoryalconafter, belarusian_silovik

В Белоруссии в окрестностях Гомеля потерпел крушение дрон-камикадзе. После его падения местные жители слышали характерный взрыв. В результате падения БПЛА никто не пострадал, повреждения получило одно здание. Украинская сторона комментировать удар по Белоруссии не стала.



Первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии полковник Сергей Фролов так прокомментировал инцидент: «Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели были уничтожены».

Авторы Кирилл Золотарев