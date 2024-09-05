Стало известно, сколько действует запрет на выезд из Франции для Дурова

«Помещённому под судебный надзор под залог в размере пяти миллионов евро (один миллион евро выплачивается немедленно и 500 тысяч евро ежемесячно в течение восьми месяцев) Павлу Дурову запрещено покидать территорию Франции в течение следующих шести месяцев», — подчёркивает издание.

По его данным, сейчас основатель Telegram ищет жильё в лучших кварталах Парижа, причём цена не имеет значения. Утверждается, что мультимиллионер может вселиться в конце недели. Таким образом, предприниматель встретит день рождения 10 октября во Франции. Покинуть страну он сможет только в марте 2025 года.