Стало известно, сколько действует запрет на выезд из Франции для Дурова
Paris Match: Запрет Павлу Дурову покидать Францию действует в течение полугода
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Суд запретил Павлу Дурову покидать Францию в течение ближайших шести месяцев. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил журнал Paris Match.
«Помещённому под судебный надзор под залог в размере пяти миллионов евро (один миллион евро выплачивается немедленно и 500 тысяч евро ежемесячно в течение восьми месяцев) Павлу Дурову запрещено покидать территорию Франции в течение следующих шести месяцев», — подчёркивает издание.
По его данным, сейчас основатель Telegram ищет жильё в лучших кварталах Парижа, причём цена не имеет значения. Утверждается, что мультимиллионер может вселиться в конце недели. Таким образом, предприниматель встретит день рождения 10 октября во Франции. Покинуть страну он сможет только в марте 2025 года.
Как сообщал Life.ru, Дурова задержали во Франции 24 августа. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, причём только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет тюрьмы. Суд решил отпустить бизнесмена на свободу, но он должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции Дуров не сможет. В Кремле отметили, что у РФ были вопросы к Дурову по работе платформы, но его не арестовывали.