Новый глава МИД Украины Сибига отчитался перед Польшей о ситуации на фронте
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Обложка © Wikipedia
Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, назначенный на данный пост накануне, 5 сентября, передал отчёт о ситуации на передовой польскому коллеге Радославу Сикорскому. Об этом украинский министр сообщил в соцсети X.
«Сегодня утром я провёл первый телефонный звонок в качестве главы МИД Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским... и проинформировал министра Сикорского о ситуации на фронте», — написал Сибига.
Напомним, Киев проводит масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились четыре министра, в том числе глава МИД Дмитрий Кулеба, и два вице-премьера. Новым министром иностранных дел Рада утвердила Андрея Сибигу, который ранее был замом Кулебы. В Совфеде считают, что министропад на Украине продолжится.