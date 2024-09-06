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6 сентября, 09:14

Новый глава МИД Украины Сибига отчитался перед Польшей о ситуации на фронте

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Обложка © Wikipedia

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Обложка © Wikipedia

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, назначенный на данный пост накануне, 5 сентября, передал отчёт о ситуации на передовой польскому коллеге Радославу Сикорскому. Об этом украинский министр сообщил в соцсети X.

«Сегодня утром я провёл первый телефонный звонок в качестве главы МИД Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским... и проинформировал министра Сикорского о ситуации на фронте», — написал Сибига.

Напомним, Киев проводит масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились четыре министра, в том числе глава МИД Дмитрий Кулеба, и два вице-премьера. Новым министром иностранных дел Рада утвердила Андрея Сибигу, который ранее был замом Кулебы. В Совфеде считают, что министропад на Украине продолжится.

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Мария Любицкая
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