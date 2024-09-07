«Танец до первой ошибки»: В США назвали полёты на F-16 опасным занятием

Военные эксперты из Штатов считает, что пилотирование истребителей F-16, недавно переданных Украине, само по себе весьма опасно для лётчиков. Пилотам не хватает опыта в управлении этими машинами, из-за чего они не могут достаточно эффективно летать и, тем более, сбивать российские ракеты. В совокупности эти факторы создают для ВСУ смертельную угрозу, утверждает Business Insider.

«Полёты на истребителях F-16 — опасное занятие в любой ситуации», — рассказал порталу отставной американский военно-морской лётчик Винсент Айелло, которому приходилось летать за штурвалом этих самолётов.