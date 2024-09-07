«Танец до первой ошибки»: В США назвали полёты на F-16 опасным занятием
BI: Военные из США предупредили пилотов ВСУ о смертельной опасности F-16
Военные эксперты из Штатов считает, что пилотирование истребителей F-16, недавно переданных Украине, само по себе весьма опасно для лётчиков. Пилотам не хватает опыта в управлении этими машинами, из-за чего они не могут достаточно эффективно летать и, тем более, сбивать российские ракеты. В совокупности эти факторы создают для ВСУ смертельную угрозу, утверждает Business Insider.
«Полёты на истребителях F-16 — опасное занятие в любой ситуации», — рассказал порталу отставной американский военно-морской лётчик Винсент Айелло, которому приходилось летать за штурвалом этих самолётов.
Схожего мнения придерживается и полковник ВВС США в отставке Майк Торреалдей, также хорошо знакомый с истребителями F-16. Он назвал противодействие российским средствам ПВО «очень деликатным танцем», в котором единственная ошибка может оказаться роковой. Украинским пилотам при попытке перехвата ракет и БПЛА ВС РФ придётся одновременно вести огонь по цели, выверено управлять воздушной машиной и при этом не залететь в перекрытый дружественным огнём сектор, что совсем непростая задача на малознакомой технике. А ночью все эти риски кратно возрастают.
Напомним, 28 августа появились сообщения о крушении первого из переданных Западом Киеву F-16. Это подтвердили в руководстве украинской армии. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит дружественным огнём ЗРК Patriot. За это парламентарий может столкнуться с последствиями. В Штатах заявили, что потеря самолёта критична для Украины. Также отмечалось, что несколько лучших боевых лётчиков ВСУ погибли ещё до получения заветных западных самолётов.
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