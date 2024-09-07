Ликвидация «‎асов» из ВСУ вынудила США судорожно искать новых инструкторов по полётам на F-16

США продолжает заниматься активным рекрутингом американских специалистов для обучения украинских пилотов полётам на F-16 на авиабазе в Румынии. Об этом узнало РИА «Новости».

Вакансии разместил крупный подрядчик в сфере оборонной авиации Draken Internationa. Там ищут инструкторов по пилотированию, механиков и специалистов по техобслуживанию истребителей F-16. При этом вакансии разместили только на американском сайте. Больше всего вакансий выложили в середине августа.