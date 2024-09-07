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7 сентября, 08:09

Ликвидация «‎асов» из ВСУ вынудила США судорожно искать новых инструкторов по полётам на F-16

Военных из США вербуют для обучения пилотов ВСУ на F-16 на авиабазе в Румынии

США продолжает заниматься активным рекрутингом американских специалистов для обучения украинских пилотов полётам на F-16 на авиабазе в Румынии. Об этом узнало РИА «Новости».

Вакансии разместил крупный подрядчик в сфере оборонной авиации Draken Internationa. Там ищут инструкторов по пилотированию, механиков и специалистов по техобслуживанию истребителей F-16. При этом вакансии разместили только на американском сайте. Больше всего вакансий выложили в середине августа.

У кандидатов должны быть минимум 2000 часов налёта, а также им необходимо успешно пройти проверку Секретной службы США до первого сентября 2023 года. Оценка работодателя, кстати, составляет всего 2,6 звезды из 5 на основе 37 отзывов сотрудников.

Греческий инструктор прибыл на Украину для работы с пилотами F-16, пишут СМИ
Греческий инструктор прибыл на Украину для работы с пилотами F-16, пишут СМИ

Напомним, 28 августа стало известно о потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Командование ВСУ подтвердило потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной крушения стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. В США назвали потерю F-16 критической потерей для Киева. Более того, Украина потеряла лучших пилотов ещё до поставок расхваленных истребителей. Среди ликвидированных «‎асов» – первый украинский пилот F-16, подполковник Алексей Месь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aqeela_Image

Наталья Афонина
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