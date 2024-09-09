Так выглядит депрессия: В Сети раскритиковали постаревшего звезду «Друзей» Леблана
Набравший вес актёр из «Друзей» Леблан вызвал бурную реакцию в Сети
Американский киноактёр Мэтт Леблан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mleblanc
Американский актёр Мэтт Леблан, полюбившийся зрителям за роль Джоуи Триббиани в культовом сериале «Друзья», впервые за несколько показался на публике и заставил поклонников побеспокоиться из-за своего внешнего вида. Сделанные папарацци снимки опубликовал сайт Page Six.
Фотоохота на артиста состоялась 6 сентября в калифорнийском городе Сан-Франциско. Леблан попал в объективы одетым в чёрную футболку, тёмные джинсы, синюю кепку и кроссовки. От внимания журналистов не укрылось то, как раздобрел актёр.
«Он набрал вес и постарел», «У Мэтта достаточно денег, чтобы быть здоровым и стройным. Нет никаких оправданий тому, что он позволил себе выглядеть таким образом», «Плохо стареет», «Вот как выглядит депрессия. Надеюсь, он с кем-то консультируется по этому поводу», — написали пользователи в комментариях под публикацией, решившие, что им виднее, как актёр должен выглядеть в своём возрасте.
Леблан снимался в «Друзьях» с 1994 по 2004 годы. В 2021-м он принял участие в полном метре «Друзья: Воссоединение», где также снимались все остальные актёры шоу. В документальной картине они вместе возвращаются на места съёмок сериала.
Ранее Life.ru рассказывал о печальном для фанатов «Друзей» известии: 29 октября 2023 года партнёр Леблана по съёмкам актёр Мэттью Перри был найден мёртвым в собственном джакузи. Смерть наступила от остановки сердца. Экспертиза показала, что артиста погубил наркотик кетамин, который он принимал. Следствие взялось выяснять, откуда актёр взял запрещённые вещества. По делу были задержаны несколько человек. В августе стало известно, что речь идёт о пяти обвиняемых.