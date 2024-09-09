Так выглядит депрессия: В Сети раскритиковали постаревшего звезду «Друзей» Леблана

Американский актёр Мэтт Леблан, полюбившийся зрителям за роль Джоуи Триббиани в культовом сериале «Друзья», впервые за несколько показался на публике и заставил поклонников побеспокоиться из-за своего внешнего вида. Сделанные папарацци снимки опубликовал сайт Page Six.

Фотоохота на артиста состоялась 6 сентября в калифорнийском городе Сан-Франциско. Леблан попал в объективы одетым в чёрную футболку, тёмные джинсы, синюю кепку и кроссовки. От внимания журналистов не укрылось то, как раздобрел актёр.

«Он набрал вес и постарел», «У Мэтта достаточно денег, чтобы быть здоровым и стройным. Нет никаких оправданий тому, что он позволил себе выглядеть таким образом», «Плохо стареет», «Вот как выглядит депрессия. Надеюсь, он с кем-то консультируется по этому поводу», — написали пользователи в комментариях под публикацией, решившие, что им виднее, как актёр должен выглядеть в своём возрасте.