Небензя дал Западу совет после ликвидации ВС РФ иностранных наёмников
Небензя призвал Запад ждать некрологи на наёмников после ударов РФ по ВСУ
Постпред России при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
После серии российских ударов по украинским военным объектам западным странам стоит ждать некрологов о гибели большого числа иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
Небензя заявил, что за последнее время российские военные нанесли «внушительные и эффективные» удары по объектам ВСУ. В ряде из них находились иностранные наёмники, а также высокопоставленные украинские офицеры.
«Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наёмников. Поэтому те, кто следит за этой темой, может ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных», — заявил российский постпред.
Напомним, российские военные 4 сентября нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, в результате атаки уничтожено свыше 250 украинских военных. Днём ранее наша армия разгромила 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. Официальные данные гласят о 55 погибших, однако на Западе уверены, что Киев ещё долго не сможет оправиться от такого удара. 2 сентября ВС РФ нанесли удар комплексом «Искандер-М» по гостинице в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Там дислоцировались украинские военные и британские наёмники.