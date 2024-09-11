Небензя дал Западу совет после ликвидации ВС РФ иностранных наёмников

После серии российских ударов по украинским военным объектам западным странам стоит ждать некрологов о гибели большого числа иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Небензя заявил, что за последнее время российские военные нанесли «внушительные и эффективные» удары по объектам ВСУ. В ряде из них находились иностранные наёмники, а также высокопоставленные украинские офицеры.