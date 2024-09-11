«Любящий отец»: Звёзды КВН приехали на церемонию прощания с Масляковым

Участники юмористического шоу «Уральские пельмени» приехали проститься с телеведущим Александром Масляковым. Также на траурную церемонию приехала участница комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова и актриса Екатерина Скулкина. Все они в разные годы успешно выступали в КВН и были лично знакомы с Масляковым. Картункова не смогла сдержать слёз, когда вышла из машины по пути в концертный зал «Планета КВН».