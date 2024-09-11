«Любящий отец»: Звёзды КВН приехали на церемонию прощания с Масляковым
Картункова, Скулкина и «Уральские пельмени» приехали проститься с Масляковым
Сергей Исаев на церемонии прощания с Александром Масляковым. Обложка © Life.ru
Участники юмористического шоу «Уральские пельмени» приехали проститься с телеведущим Александром Масляковым. Также на траурную церемонию приехала участница комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова и актриса Екатерина Скулкина. Все они в разные годы успешно выступали в КВН и были лично знакомы с Масляковым. Картункова не смогла сдержать слёз, когда вышла из машины по пути в концертный зал «Планета КВН».
Квнщики приехали проститься с Александром Масляковым. Видео © Life.ru
«Добрый, любящий отец для всех квнщиков. Был и навсегда им будет», — сказал один из членов шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев.
Юморист дополнил, что Масляков всегда помогал не только советом, но и вообще не оставался равнодушным по жизни.
Напомним, 82-летний Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Последние полгода легенде КВН было трудно разговаривать и даже дышать, сказались последствия ковида, которым мэтр переболел дважды. Перед смертью он лежал в отделении паллиативной помощи. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова, назвав ведущего КВН человеком многогранного таланта. Сегодня, 11 сентября, на территории «Планеты КВН» проходит церемония прощания с Масляковым.