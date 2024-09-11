«Пришлось спорить с ведущими»: Американист обвинил организаторов дебатов Трампа и Харрис в предвзятости
Политолог Дудаков: Трампу пришлось спорить не только с Харрис, но и с ведущими
Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Кандидату в президенты США Дональду Трампу на прошедших дебатах с представителем демократов Камалой Харрис пришлось спорить не только с действующим вице-президентом США, но и с ведущими. Об этом заявил американист Малек Дудаков. По его словам, организаторы словесного поединка вели себя предвзято по отношению к лидеру республиканцев.
«Правда, для Трампа проблема оказалась ещё в том, что кроме Харрис ему пришлось спорить и с ведущими, которые старались проверять его заявления на достоверность, игнорируя заявления оппонентки. Так что есть претензия ещё и к организаторам», — отметил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».
Кроме того, политолог обратил внимание, что оба кандидата в президенты США допустили ошибки и никто из них не смог одержать победу на этих дебатах. Харрис, по его словам, удалось избежать ляпов в эфире, однако она слабо раскрыла свою программу, сделав упор на нападки в сторону Трампа.
Эксперт уверен, что дебаты существенно не повлияют на рейтинг кандидатов. Ранее он подчеркнул, что Трамп и Харрис идут примерно на равных. В целом он полагает, что оппоненты свели поединок к ничьей.
Напомним, первый раунд дебатов между Трампом и Харрис состоялся в ночь на 11 сентября. Кандидат от демократов обвинила своего соперника по президентской гонке в подрыве американской демократии. Республиканец же заявил, что в случае победы преемницы Байдена Америка превратится в «Венесуэлу на стероидах». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком на «Титанике».