«Пришлось спорить с ведущими»: Американист обвинил организаторов дебатов Трампа и Харрис в предвзятости

Кандидату в президенты США Дональду Трампу на прошедших дебатах с представителем демократов Камалой Харрис пришлось спорить не только с действующим вице-президентом США, но и с ведущими. Об этом заявил американист Малек Дудаков. По его словам, организаторы словесного поединка вели себя предвзято по отношению к лидеру республиканцев.

«Правда, для Трампа проблема оказалась ещё в том, что кроме Харрис ему пришлось спорить и с ведущими, которые старались проверять его заявления на достоверность, игнорируя заявления оппонентки. Так что есть претензия ещё и к организаторам», — отметил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

Кроме того, политолог обратил внимание, что оба кандидата в президенты США допустили ошибки и никто из них не смог одержать победу на этих дебатах. Харрис, по его словам, удалось избежать ляпов в эфире, однако она слабо раскрыла свою программу, сделав упор на нападки в сторону Трампа.