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11 сентября, 15:54

18-летняя внучка Маслякова отчитала журналистов на кладбище

18-летняя Таисия Маслякова (крайняя слева) тяжело переживает утрату любимого дедушки. Фото © Life.ru

18-летняя Таисия Маслякова (крайняя слева) тяжело переживает утрату любимого дедушки. Фото © Life.ru

18-летняя Таисия Маслякова — внучка легендарного ведущего КВН, которого похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве, — тяжело переживает утрату любимого дедушки. Единственная наследница империи Александра Маслякова не смогла сдержать эмоций и даже сорвалась на журналистах, которые работали на церемонии прощания.

Как пишут наши коллеги из NEWS.ru, девушка упрекнула сотрудников СМИ в том, что те просто выполняют свою работу.

«У людей горе, а они всё снимают», — огрызнулась она.

От Шамана до Малышевой: Какие звёзды пришли на прощание с Масляковым
От Шамана до Малышевой: Какие звёзды пришли на прощание с Масляковым

Напомним, что Александра Васильевича Маслякова не стало 8 сентября. Легендарный телеведущий несколько лет боролся с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым прошло в молодёжном центре «Планета КВН», на церемонию пришёл целый ряд известных личностей, в том числе телеведущий Леонид Якубович и актёр, режиссёр Константин Райкин, дрессировщики братья Запашные, бывший хоккеист Владислав Третьяк и Константин Эрнст.

Алексей Берковиц
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