18-летняя внучка Маслякова отчитала журналистов на кладбище
18-летняя Таисия Маслякова (крайняя слева) тяжело переживает утрату любимого дедушки. Фото © Life.ru
18-летняя Таисия Маслякова — внучка легендарного ведущего КВН, которого похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве, — тяжело переживает утрату любимого дедушки. Единственная наследница империи Александра Маслякова не смогла сдержать эмоций и даже сорвалась на журналистах, которые работали на церемонии прощания.
Как пишут наши коллеги из NEWS.ru, девушка упрекнула сотрудников СМИ в том, что те просто выполняют свою работу.
«У людей горе, а они всё снимают», — огрызнулась она.
Напомним, что Александра Васильевича Маслякова не стало 8 сентября. Легендарный телеведущий несколько лет боролся с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым прошло в молодёжном центре «Планета КВН», на церемонию пришёл целый ряд известных личностей, в том числе телеведущий Леонид Якубович и актёр, режиссёр Константин Райкин, дрессировщики братья Запашные, бывший хоккеист Владислав Третьяк и Константин Эрнст.