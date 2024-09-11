18-летняя внучка Маслякова отчитала журналистов на кладбище

18-летняя Таисия Маслякова — внучка легендарного ведущего КВН, которого похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве, — тяжело переживает утрату любимого дедушки. Единственная наследница империи Александра Маслякова не смогла сдержать эмоций и даже сорвалась на журналистах, которые работали на церемонии прощания.

Как пишут наши коллеги из NEWS.ru, девушка упрекнула сотрудников СМИ в том, что те просто выполняют свою работу.