Эксперт намекнул на «интересные операции» России в США и Британии в ответ на удары ВСУ

Западные страны пытаются найти предлог, чтобы обосновать новые поставки вооружения Украине. При этом Россия может ответить на такой вызов «гибридными операциями» на территории США и Британии. Такое мнение выразил обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«Непосредственно по Соединённым Штатам и Великобритании у нас самые лучшие возможности отвечать гибридными операциями. В международном пространстве, скорее всего, мы отвечать не будем, а вот всякие «интересные операции» на территории той же Великобритании или США вполне могут начать происходить», — отметил он.

По мнению эксперта, сообщения о том, что Вашингтон и Лондон разрешат Украине наносить удары по РФ, не являются сенсацией. Штаты уже одобрили передачу Киеву истребителей F-16, что стало «летающей платформой» для запуска украинскими военными различных ракет.