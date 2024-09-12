Эксперт намекнул на «интересные операции» России в США и Британии в ответ на удары ВСУ
Эксперт Шлепченко: РФ на удары ВСУ ответит США и Британии гибридными операциями
Западные страны пытаются найти предлог, чтобы обосновать новые поставки вооружения Украине. При этом Россия может ответить на такой вызов «гибридными операциями» на территории США и Британии. Такое мнение выразил обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.
«Непосредственно по Соединённым Штатам и Великобритании у нас самые лучшие возможности отвечать гибридными операциями. В международном пространстве, скорее всего, мы отвечать не будем, а вот всякие «интересные операции» на территории той же Великобритании или США вполне могут начать происходить», — отметил он.
По мнению эксперта, сообщения о том, что Вашингтон и Лондон разрешат Украине наносить удары по РФ, не являются сенсацией. Штаты уже одобрили передачу Киеву истребителей F-16, что стало «летающей платформой» для запуска украинскими военными различных ракет.
«Поэтому поставить истребители, которые должны играть роль именно пусковой платформы, и не поставить к ним оружие было бы очень странно. Поскольку англосаксы не делают, как правило, странных вещей и, в принципе, в своём поведении они достаточно логичные люди, то было понятно, что поставка JASM (американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность». — Прим. Life.ru) — это вопрос времени», — добавил Шлепченко.
В последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории России американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. Так, эта тема будет обсуждена президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером 13 сентября. Беседы на эту тему уже состоялись и в Киеве. Сам американский лидер допустил снятие запрета на удары вглубь России. Также есть версия, что Лондон разрешил Киеву использовать Storm Shadow, однако публично объявлять об этом британцы не планируют.
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