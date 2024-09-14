«Пугающе небрежные»: Описан провал агентов Секретной службы в день покушения на Трампа
WP: Расследование выявило недочёты в подготовке к митингу, где стреляли в Трампа
Секретная служба США в ходе внутреннего расследования выявила значительные нарушения в обеспечении безопасности в день покушения на Дональда Трампа 13 июля. Согласно данным The Washington Post, агентам ведомства не поручили охрану крыши здания, с которого вёлся обстрел.
Также у сотрудников не было технической возможности получать уведомления о возможных угрозах на митинге в Пенсильвании, где Трамп едва не погиб, в режиме реального времени. А заметив подозрительного человека, они не уведомили о нём по радиосвязи, направив, согласно инструкции, его фотографию лишь одному сотруднику.
Кроме того, планировались краны с флагами между зданием Agr International (откуда был открыт огонь) и сценой, перекрывавшие линию обзора, но в итоге их развернули в другую сторону. Действия сотрудников в выводе расследования были описаны как «пугающе небрежные».
Напомним, покушение на Дональда Трампа произошло на митинге в Пенсильвании 13 июля. Преступник Томас Мэтью Крукс стрелял с крыши стоящего рядом здания. Пуля задела верхнюю часть уха политика, не причинив ему большого вреда. Крукс был ликвидирован на месте. Сам пострадавший уверен, что действующий президент Джо Байден и его будущий оппонент на выборах Камала Харрис причастны к покушению.
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