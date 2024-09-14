«Пугающе небрежные»: Описан провал агентов Секретной службы в день покушения на Трампа

Секретная служба США в ходе внутреннего расследования выявила значительные нарушения в обеспечении безопасности в день покушения на Дональда Трампа 13 июля. Согласно данным The Washington Post, агентам ведомства не поручили охрану крыши здания, с которого вёлся обстрел.

Также у сотрудников не было технической возможности получать уведомления о возможных угрозах на митинге в Пенсильвании, где Трамп едва не погиб, в режиме реального времени. А заметив подозрительного человека, они не уведомили о нём по радиосвязи, направив, согласно инструкции, его фотографию лишь одному сотруднику.