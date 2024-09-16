Росгвардия: Тревожна кнопка сработала в момент нападения на школу в Челябинске
Школа в Челябинске, на которую было совершено нападение. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области
Кнопка тревожной сигнализации сработала в штатном режиме в школе Челябинска, где подросток напал на одноклассников и учителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
«Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место срабатывания кнопки тревожной сигнализации в школе», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске ученик с молотком напал на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Подросток беспрепятственно принёс орудие в рюкзаке и побежал в сторону ребят, начав хаотично наносить удары. Известно, что ранены трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии — у неё пробит череп. 13-летнего нападавшего задержали. Возбуждены уголовные дела о халатности и организации убийства.