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16 сентября, 09:04

Росгвардия: Тревожна кнопка сработала в момент нападения на школу в Челябинске

Школа в Челябинске, на которую было совершено нападение. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области

Школа в Челябинске, на которую было совершено нападение. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области

Кнопка тревожной сигнализации сработала в штатном режиме в школе Челябинска, где подросток напал на одноклассников и учителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место срабатывания кнопки тревожной сигнализации в школе», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Металлорамки в челябинской школе выключили за несколько дней до нападения
Металлорамки в челябинской школе выключили за несколько дней до нападения

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске ученик с молотком напал на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Подросток беспрепятственно принёс орудие в рюкзаке и побежал в сторону ребят, начав хаотично наносить удары. Известно, что ранены трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянииу неё пробит череп. 13-летнего нападавшего задержали. Возбуждены уголовные дела о халатности и организации убийства.

Дарья Нарыкова
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