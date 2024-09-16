В США объяснили, почему Секретная служба оставила лазейку для стрелявшего в Трампа

Территория гольф-клуба Trump International Golf Club во Флориде, где произошла попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, не была оцеплена полицейскими полностью. Подобные меры не положены бывшему американскому лидеру по статусу, пишет газета The Washington Post со ссылкой на шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу.

«Чиновники округа Палм-Бич заявили, что поле для гольфа не было полностью оцеплено, потому что Трамп как бывший президент и кандидат [на пост главы государства] получает меньше охраны [чем действующий президент]», — указано в статье.