В США объяснили, почему Секретная служба оставила лазейку для стрелявшего в Трампа
WP: Зона гольф-клуба во Флориде не была полностью оцеплена из-за статуса Трампа
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Территория гольф-клуба Trump International Golf Club во Флориде, где произошла попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, не была оцеплена полицейскими полностью. Подобные меры не положены бывшему американскому лидеру по статусу, пишет газета The Washington Post со ссылкой на шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу.
«Чиновники округа Палм-Бич заявили, что поле для гольфа не было полностью оцеплено, потому что Трамп как бывший президент и кандидат [на пост главы государства] получает меньше охраны [чем действующий президент]», — указано в статье.
Шериф дополнил, что службы безопасности оцепили бы всю территорию клуба, если бы Трамп был лидером США. По его словам, полицейские «были ограничены теми районами, которые Секретная служба США сочла возможными» для оцепления.
Напомним, что 15 сентября кандидат в президенты США Дональд Трамп едва не стал жертвой нового покушения. Киллер с оружием подкараулил политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, но охрана помешала ему осуществить задуманное злодеяние. Преступник задержан. Вскоре выяснилось, что убить Трампа пытался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно поддерживал ВСУ и даже бывал в Киеве. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства Трампа. Позднее появилось предположение, какое именно оружие использовал «фанатик» Киева для покушения.