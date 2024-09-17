Белый дом осудил публикацию Маска, связав её с политическим насилием
Белый дом раскритиковал Маска за пост о покушении на Байдена и Харрис
Администрация президента Джо Байдена выразила резкое осуждение в адрес Илона Маска после его последнего поста в соцсети Х. В публикации бизнесмен высказывает удивление тому, что до сих пор никто не напал на президента США и вице-президента Камалу Харрис.
Представитель Белого дома Эндрю Бейтс в официальном заявлении отметил, что риторика подобного рода является «безответственной». Он подчеркнул, что насилие должно строго осуждаться и не подлежит шуткам. Представитель Белого дома добавил, что в США нет места для политического насилия или любой его формы.
Напомним, что американский предприниматель Илон Маск выразил удивление в своём комментарии в соцсети X, связав покушение на Дональда Трампа с тем, что действующий президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ни разу не становились объектами подобных нападений. Как писал Life.ru, 15 сентября произошла вторая попытка покушения на Дональда Трампа после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США. Преступник поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, его задержали. Им оказался 58-летний прокиевский фанатик Райан Раут. Против него уже выдвинули обвинение, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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