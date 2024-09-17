Милонов объяснил, почему иноагенты захотели смыть «пятно позора», но у них ничего не получится

Они, когда уезжали, думали, что их все будут встречать с распростёртыми объятиями там (за границей — Прим. Life.ru). Но со своим очень скромным талантом и способностями они там оказались особо никому и не нужны. Поэтому, конечно, они хотят вернуться к заработкам внутри страны, а этот статус им мешает. У каждого из них очень слабые перспективы оспорить этот статус. Обычно, государство терпит уже до последнего. Предупреждает, намекает, что не надо. Но нет, все равно люди упёртые и получают это пятно позора.