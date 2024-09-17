Милонов объяснил, почему иноагенты захотели смыть «пятно позора», но у них ничего не получится
Виталий Милонов: Иноагенты пытаются оспорить статус ради заработков в России
Виталий Милонов и Максим Галкин*. Обложка © Фото © ТАСС / Марат Абулхатин, Артем Коротаев
Признанные иноагентами звёзды пытаются оспорить этот статус в суде, потому что хотят вернуться к заработкам в России, однако смыть это «пятно позора» у них вряд ли получится. Такой прогноз в беседе с Life.ru озвучил депутат Госдумы, зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Они, когда уезжали, думали, что их все будут встречать с распростёртыми объятиями там (за границей — Прим. Life.ru). Но со своим очень скромным талантом и способностями они там оказались особо никому и не нужны. Поэтому, конечно, они хотят вернуться к заработкам внутри страны, а этот статус им мешает. У каждого из них очень слабые перспективы оспорить этот статус. Обычно, государство терпит уже до последнего. Предупреждает, намекает, что не надо. Но нет, все равно люди упёртые и получают это пятно позора.
Парламентарий также проследил, как менялось отношение звёзд к своему статусу иноагента: если сначала они кичились «знаком качественного предателя», то сейчас массово пытаются оспорить, потому что зарабатывать с ним некомфортно.
Милонов предлагает иноагентам для снятия статуса продемонстрировать, что они вместе со страной и осознали ошибку.
Напомним, что только за последнее время обжаловать статус иноагента в суде решили шоумен Максим Галкин*, бард-миллионер Семен Слепаков*, певица Земфира*, стендап-комик Данила Поперечный* и экс-телеведущая Татьяна Лазарева*. При этом Галкину* в рассмотрении жалобы уже отказал Верховный суд.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.