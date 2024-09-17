Пассажиры затонувшего «Титана» знали, что их разорвёт в клочья

Пассажиры и члены экипажа батискафа «Титан», который потерпел крушение в Атлантическом океане в прошлом году, вероятнее всего, знали, что их ждёт. Об этом сообщает издание The Guardian.

В конце лета родственники туриста из Франции Поля-Анри Наржоле, принимавшего участие в последней экспедиции «Титана», подали иск в суд на обсуживающую компанию судна. Так, OceanGate обвинили в гибели Наржоле и теперь фирме вменяется оплата 50 миллионов долларов в виде возмещения ущерба. Основанием такой суммы являются перенесённые пассажирами страдания, поскольку они понимали, что катастрофа неизбежна.

Причину крушения вряд ли получится установить. Тем не менее эксперты склоняются к тому, что акустическая система безопасности должна была уведомить экипаж и пассажиров судна о том, что углепластиковый корпус трескается под сильным давлением.