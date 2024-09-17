Пассажиры затонувшего «Титана» знали, что их разорвёт в клочья
The Guardian: Пассажиры затонувшего в Атлантике «Титана» знали, что обречены
Пассажиры и члены экипажа батискафа «Титан», который потерпел крушение в Атлантическом океане в прошлом году, вероятнее всего, знали, что их ждёт. Об этом сообщает издание The Guardian.
В конце лета родственники туриста из Франции Поля-Анри Наржоле, принимавшего участие в последней экспедиции «Титана», подали иск в суд на обсуживающую компанию судна. Так, OceanGate обвинили в гибели Наржоле и теперь фирме вменяется оплата 50 миллионов долларов в виде возмещения ущерба. Основанием такой суммы являются перенесённые пассажирами страдания, поскольку они понимали, что катастрофа неизбежна.
Причину крушения вряд ли получится установить. Тем не менее эксперты склоняются к тому, что акустическая система безопасности должна была уведомить экипаж и пассажиров судна о том, что углепластиковый корпус трескается под сильным давлением.
«Эксперты сходятся во мнении, что экипаж «Титана» должен был понимать, что именно происходит. Здравый смысл подсказывает, что перед смертью экипаж прекрасно понимал, что умрёт», — говорится в иске, который цитирует издание.
Напомним, 19 июня 2023 года батискаф «Титан» с туристами на борту отправился исследовать обломки «Титаника». Спустя около двух часов после погружения аппарат перестал выходить на связь. 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Всего на борту батискафа находилось пять пассажиров: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржоле, а также один из богатейших людей Пакистана, Шахзада Давуд, с сыном.